《神州經脈》內地明日（１５日）將有３０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，有官媒引述專家表示，人行有望超額續做２月ＭＬＦ，補充商業銀行中長端流

動性。靜待資金池情況，Ａ股全日窄幅上落，權重股偏軟惟保險股領漲，滬綜指全日收市悶升

０﹒２８％，兩連升，報３２９３﹒２８點，繼續在三千三關前徘徊，深成指跌０﹒１５％，創

業板指跌０﹒３１％。

兩市全日成交９１４０億元，按日減少６﹒６％，北上資金淨流入約６億元。人民銀行進行

９１０億元７天期逆回購，當日淨回籠３０２０億元。

人民銀行公布，今日進行９１０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，今日有３９３０億

元７天期逆回購到期，當日淨回籠３０２０億元。《路透》調查顯示，本周公開市場總體資金到

期規模偏大且疊加稅期和新債繳款需求，同業存單到期壓力亦不減，同時年初信貸投放熱情仍在

，穩增長目標下，人行有望增量平價續做ＭＬＦ。接受訪問的３１位金融機構人士中，所有人均

認為操作利率會保持不變，其中預計增量續做的人數有２５位，佔比高達８１％；而認為等量續

做的人數有６位，佔比不到兩成。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 外電報道，美國國務卿布林肯考慮在德國慕尼黑安全會議期間，與中共中央外事工作委員

會辦公室主任、國務委員王毅舉行面對面會議。一旦成事，將是美國較早時擊落疑似中國氣球後

，兩國外交事務最高級別官員的首次會面。不過，據《路透》引述消息人士稱，布林肯仍未決定

是否與王毅會面。美國副國務卿舍曼回應查詢時表示，暫時未有消息公布，但不排除有關可能性

。中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，關於王毅和布林肯是否會面，中方沒有可以可

以提供的信息。



２﹒ 「氣球事件」的爭議仍持續，中方周一指控，去年曾有美國氣球十餘次飛越中國領空。美

方隨後否認中方指控，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國氣球沒有飛越中國上空，北京

方面稱去年１月以來美國氣球十餘次非法飛越中國領空的說法「完全不實」。而美國軍方１３日

表示，已經找到４日在南卡羅來納州沿海，被美國戰機擊落的中國氣球上的關鍵電子設備，包括

據報可用於收集情報的關鍵傳感器。另外日本媒體報道，日本政府去年１月發現有來路不明的氣

球穿過屋久島和種子島之間的日本領空，氣球外觀與美軍擊落的氣球相似，很大可能是中國間諜

氣球。汪文斌指，希望日方在氣球問題上秉持客觀公正立場，不隨美方進行炒作。



３﹒ 在台灣，陸委會舉辦記者會宣布，由下周一（２０日）上午９時起恢復港澳居民來台自由

行，同步開放網絡申請簽證，雲端申請來台停留簽證，在疫情期間實施的港澳居民入境管制措施

，亦會取消。陸委會副主委梁文傑表示，本應可以早一點開放港澳自由行，但由於大陸突然完全

解封，增加對疫情判斷的不確定性，因此「抱歉讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，決定２

月２０日才開放。」梁文傑又說，措施是配合疫情規範，對港澳疫情較有把握，故先開放港澳居

民自由行，因對大陸疫情仍有不確定性，因此暫時未有開放大陸旅客自由行。而事實上，

２０１９年８月１日，陸客自由行已由大陸方面宣布暫停。



４﹒ 內媒報道，根據３１省份２０２２年預算執行情況和２０２３年預算草案報告，今年財政

部頂格提前下達的地方政府新增專項債券額度，總規模首次超過２萬億元，高達２﹒１９萬億元

，按年增長５０％。據悉，中央此前要求今年積極財政政策加力提效，而超過２萬億元新增專項

債額度在去年底提前下達至各省市，目的是讓地方盡快發債，將債券資金盡早投向基建等重大項

目，疊加政策性開發性金融工具等支持，實現穩投資穩經濟。



５﹒ 春節後深圳二手房交易量回暖。深圳市房地產中介協會公布的數據顯示，上周深圳二手房

（含自助）錄得７８０套，環比增長４０％，已超２０２２年周度錄得量最高值。深圳二手房在

售量超過３﹒８萬套，仍在持續增加。此外，深圳不動產登記中心官微發布公告，於２月１３日

起恢復２０２２年２月份暫停的午間延時服務。內地地產商萬科召開２０２３年年會，不同於去

年的壓迫感和悲觀，萬科董事會主席郁亮今年的總結發言更多在於釋放樂觀信號，不過據萬科內

部人士透露，由於產能不足，今年業績壓力會比２０２２年更大，因此郁亮的發言更多在於給內

部樹立信心。



６﹒ 為適應全面註冊制改革需要，中國證券業協會擬對主板、科創板和創業板等板塊網下投資

者的註冊、分類評價和自律措施實行科學統一管理。中證協表示，市場化發行定價機制下，配售

對象獲配金額不確定性增加，為避免出現一般機構和個人投資者流動性管理能力較弱而無法及時

繳款的情形，對一般機構和個人投資者提出了現金資產規模的要求，其配售對象在證券公司開立

的資金帳戶中資金餘額應不得低於其證券帳戶和資金帳戶最近一個月末總資產與詢價首前一交易

日總資產孰低值的１％。《指引》優化了精選名單申報條件，強調專業機構網下投資者應具有一

定的主動投資管理能力，明確要求其應具有較強的權益類主動投資管理能力，最近連續兩個季度

偏股類主動管理型資產管理規模或二級市場股票持倉規模應達到３００億元人民幣以上。



７﹒ ２０２３年中央一號文件發布，從九方面重點推進鄉村振興。當中提到，確保全國糧食產

量１﹒３萬億斤以上，推進大豆和油料產能提升，強化農業科技和裝備支撐，開展新能源汽車和

綠色智能家電下鄉。農業農村部部長唐仁健表示，要在產業融合上下功夫，縱向上，貫通產加銷

，做大做強農產品加工流通業，培育發展預製菜產業，提升淨菜、中央廚房等產業標準化和規範

化水平，促進農產品就地加工轉化增值，推動農村由賣原字號向賣製成品轉變。在橫向上，融合

農文旅，加快發展面向城鄉居民消費需求的現代鄉村服務業，鼓勵發展鄉村餐飲購物、文化、體

育、旅遊休閒、養老托幼、信息中介等生活服務，推動農村由賣產品向同時賣服務轉變。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８１６５，日內整體維持窄幅波動，較

上個交易日４時３０分收盤價升１０６點子。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２５點子，報

６﹒８２０５。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１３６，較上個交易日升

１５點子，上個交易日報６﹒８１５１。（ｄｗ）



