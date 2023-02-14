  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/02/2023 10:07

《Ａ股焦點》半導體板塊走高，通富微電漲停艾比森升６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滬深半導體板塊走高，通富微電（深：００２１５６）漲停，
甬矽電子（滬：６８８３６２）升９﹒５％，艾比森（深：３００３８９）升６﹒４％，偉測科
技（滬：６８８３７２）升５﹒７％，華大九天（深：３０１２６９）走高５﹒２％，華天科技
（深：００２１８５）升４﹒９％，晶豐明源（滬：６８８３６８）升５﹒１％，長電科技
（滬：６００５８４）升４﹒７％。
　　據美媒報道，Ｇｏｏｇｌｅ在資料中心晶片研發方面已取得進展，台積電可能會在２０２４
年下半年開始量產這兩款晶片，並於２０２５年開始使用新的晶片。報道又指，亞馬遜和阿里
（０９９８８）一些雲端運算公司正在設計基於Ａｒｍ的晶片，並由晶片工廠生產。
　　另外，有傳蘋果公司最快會在２０２３年年底推出２４英寸ｉＭａｃ，這款新品跳過Ｍ２系
列晶片，首發搭載Ａｐｐｌｅ　Ｍ３。傳聞指，Ｍ３晶片採用最新的台積電３ｎｍ工藝製程，今
年下半年要推出的ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ以及未來的１３英寸ＭａｃＢｏｏｋ　Ｐｒｏ和
Ｍａｃ　ｍｉｎｉ等產品也會使用Ｍ３晶片。（ｅｙ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金