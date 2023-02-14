《經濟通通訊社１４日專訊》滬深半導體板塊走高，通富微電（深：００２１５６）漲停，

甬矽電子（滬：６８８３６２）升９﹒５％，艾比森（深：３００３８９）升６﹒４％，偉測科

技（滬：６８８３７２）升５﹒７％，華大九天（深：３０１２６９）走高５﹒２％，華天科技

（深：００２１８５）升４﹒９％，晶豐明源（滬：６８８３６８）升５﹒１％，長電科技

（滬：６００５８４）升４﹒７％。

據美媒報道，Ｇｏｏｇｌｅ在資料中心晶片研發方面已取得進展，台積電可能會在２０２４

年下半年開始量產這兩款晶片，並於２０２５年開始使用新的晶片。報道又指，亞馬遜和阿里

（０９９８８）一些雲端運算公司正在設計基於Ａｒｍ的晶片，並由晶片工廠生產。

另外，有傳蘋果公司最快會在２０２３年年底推出２４英寸ｉＭａｃ，這款新品跳過Ｍ２系

列晶片，首發搭載Ａｐｐｌｅ Ｍ３。傳聞指，Ｍ３晶片採用最新的台積電３ｎｍ工藝製程，今

年下半年要推出的ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ以及未來的１３英寸ＭａｃＢｏｏｋ Ｐｒｏ和

Ｍａｃ ｍｉｎｉ等產品也會使用Ｍ３晶片。（ｅｙ）

