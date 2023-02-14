《經濟通通訊社１４日專訊》中共中央國務院發布中央一號文件，文件提出，確保全國糧食

產量保持在１﹒３萬億斤以上，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，要大力推進鄉村文化數字

化，為鄉村文化振興注入新動能；文件還將研究制定第二輪土地承包到期後再延長３０年試點工

作指導意見和穩步提高土地出讓收益用於農業農村比例。

惟政策利好落地，農業股今日大跌，大北農（深：００２３８５）挫７％，敦煌種業

（滬：６００３５４）跌６﹒３％，荃銀高科（深：３０００８７）跌４﹒４％，萬向德農

（滬：６００３７１）跌３﹒８％，隆平高科（深：０００９９８）、豐樂種業

（深：０００７１３）跌２﹒９％，神農科技（深：３００１８９）跌２﹒３％。

全文共九個部分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加強農業基礎設施建設、強

化農業科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉村產業高質量發展、拓寬農民增收致富

渠道、扎實推進宜居宜業和美鄉村建設、健全黨組織領導的鄉村治理體系、強化政策保障和體制

機制創新。文件提出，堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線，扎實推進鄉村發展、鄉

村建設、鄉村治理等重點工作，加快建設農業強國，建設宜居宜業和美鄉村。（ｅｙ）

