《經濟通通訊社１４日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）今日在Ａ股投

資者平台表示，一季度毛利率下降主要受兩個因素影響，主要是訂單量減少導致產出下降，第二

是折舊增加。

全年來看，隨著整體經濟形勢復甦，市場回暖時，公司預計很多新訂單可能來自像特殊存儲

、ＭＣＵ等大宗產品，但是這類產品的價格會比較低。當市場恢復到兩年前的水平時，由於總的

產能增加，所以價格可能不會恢復到之前的水平。考慮到這個因素，下半年公司產能利用率即使

可能提升，但毛利率不會恢復那麼多。



＊手機類佔公司總晶圓收入的２７％，較此前大幅下跌＊



中芯國際稱，２０２２年，手機類佔公司總晶圓收入的２７％，電子類佔總晶圓收入的

２３％，兩者加起來共佔晶圓收入的一半。但此前，手機約佔晶圓收入的３５％至４５％，這意

味手機行業下降非常嚴重，消費也下降了很多。

中芯國際稱，公司代工業務很大部分來自手機和消費。等到手機佔比恢復到３５％左右，消

費恢復到２８％到３０％左右。那時，公司的產能利用率肯定會達到９０％左右，主要還是看這

兩個領域。

中芯國際Ａ股今日未跟隨板塊走高，近半日跌０﹒０２％，報４３元。Ｈ股升０﹒３５％，

報１７﹒１港元。（ｄｗ）

