《經濟通通訊社１４日專訊》中國今年中央一號文件要求確保糧食安全、防止規模性返貧，
文件提出鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。
Ａ場廚衛家電股開盤走高，帥豐電器（滬：６０５３３６）、浙江美大
（深：００２６７７）漲停，火星人（深：３００８９４）飆７﹒３％，日出東方
（滬：６０３３６６）、萬和電氣（深：００２５４３）升近３％，華帝股份
（深：００２０３５）升１﹒５％。（ｄｗ）
14/02/2023 10:07
《Ａ股焦點》一號文件鼓勵綠色智能家電下鄉，廚衛家電股開盤走高
《經濟通通訊社１４日專訊》中國今年中央一號文件要求確保糧食安全、防止規模性返貧，
文件提出鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。
Ａ場廚衛家電股開盤走高，帥豐電器（滬：６０５３３６）、浙江美大
（深：００２６７７）漲停，火星人（深：３００８９４）飆７﹒３％，日出東方
（滬：６０３３６６）、萬和電氣（深：００２５４３）升近３％，華帝股份
（深：００２０３５）升１﹒５％。（ｄｗ）
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