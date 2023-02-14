《經濟通通訊社１４日專訊》中國今年中央一號文件要求確保糧食安全、防止規模性返貧，

文件提出鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。

Ａ場廚衛家電股開盤走高，帥豐電器（滬：６０５３３６）、浙江美大

（深：００２６７７）漲停，火星人（深：３００８９４）飆７﹒３％，日出東方

（滬：６０３３６６）、萬和電氣（深：００２５４３）升近３％，華帝股份

（深：００２０３５）升１﹒５％。（ｄｗ）

