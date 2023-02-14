  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/02/2023 10:07

《Ａ股焦點》一號文件鼓勵綠色智能家電下鄉，廚衛家電股開盤走高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國今年中央一號文件要求確保糧食安全、防止規模性返貧，
文件提出鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。
　　Ａ場廚衛家電股開盤走高，帥豐電器（滬：６０５３３６）、浙江美大
（深：００２６７７）漲停，火星人（深：３００８９４）飆７﹒３％，日出東方
（滬：６０３３６６）、萬和電氣（深：００２５４３）升近３％，華帝股份
（深：００２０３５）升１﹒５％。（ｄｗ）

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金