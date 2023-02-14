《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》國民黨副主席夏立言昨日（１３日）在

上海舉行的「兩岸青年企業家（上海）交流活動」上表示，兩岸應強化合作，來協助解決兩岸交

流過程中所衍生的種種問題，同時也應該積極開發新的市場新的商機，以確保這股推動兩岸經貿

合作的力量能夠持續不斷。

夏立言一行於２月８日至１７日率團來訪大陸，上海是其此行的第三站。昨日的交流活動聚

焦電子商務、生物醫藥等領域，兩岸青年企業家通過線上和線下方式圍繞「滬台重點產業的發展

現狀和目標」、「滬台產業融合發展的機遇和挑戰」、「滬台產業人才培養的經驗和規劃」等三

個方面做主題發言和交流互動。

上周日（１０日），上海市委書記陳吉寧還會見了夏立言一行。陳吉寧表示，願在堅持「九

二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動

兩岸融合發展。歡迎台灣同胞特別是台灣青年來滬發展，更好參與到中國式現代化和民族復興進

程中來。夏立言表示，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，進一步增進互信、深化交

流、推動合作，在經貿投資、地方交往特別是青少年交流等方面多做實事、多見實效，共同造福

兩岸民眾，促進台海和平穩定。

