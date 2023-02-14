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AH股新聞

14/02/2023 09:20

《駐京專電》中央一號文件發布，九方面重點推進鄉村振興

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》２０２３年中央一號文件發布，從九方面
重點推進鄉村振興。《關於做好２０２３年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，全文共九個部
分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供，確保全國糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上；
加強農業基礎設施建設；強化農業科技和裝備支撐；鞏固拓展脫貧攻堅成果；推動鄉村產業高質
量發展；拓寬農民增收致富渠道；扎實推進宜居宜業和美鄉村建設；健全黨組織領導的鄉村治理
體系；強化政策保障和體制機制創新。
　
＊確保全國糧食產量１﹒３萬億斤以上，推進大豆和油料產能提升＊
　
　　意見提出，全力抓好糧食生產。確保全國糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上。加力擴種大豆
油料。深入推進大豆和油料產能提升工程。扎實推進大豆玉米帶狀復合種植，支持東北、黃淮海
地區開展糧豆輪作，穩步開發利用鹽鹼地種植大豆。完善玉米大豆生產者補貼，實施好大豆完全
成本保險和種植收入保險試點。統籌油菜綜合性扶持措施，推行稻油輪作，大力開發利用冬閒田
種植油菜。
　　支持木本油料發展，實施加快油茶產業發展三年行動，落實油茶擴種和低產低效林改造任務
。深入實施飼用豆粕減量替代行動。強化儲備和購銷領域監管。落實生豬穩產保供省負總責，強
化以能繁母豬為主的生豬產能調控。
　
＊強化農業科技和裝備支撐＊
　
　　意見提出，推動農業關鍵核心技術攻關，完善農業科技領域基礎研究穩定支持機制。深入實
施種業振興行動。完成全國農業種質資源普查。構建開放協作、共享應用的種質資源精准鑒定評
價機制。全面實施生物育種重大項目，扎實推進國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃，加快培
育高產高油大豆、短生育期油菜、耐鹽鹼作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產業化步伐，有
序擴大試點範圍，規範種植管理。
　
＊開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉＊
　
　　加快完善縣鄉村電子商務和快遞物流配送體係，建設縣域集採集配中心，推動農村客貨郵融
合發展，大力發展共同配送、即時零售等新模式，推動冷鏈物流服務網絡向鄉村下沈。發展鄉村
餐飲購物、文化體育、旅遊休閒、養老托幼、信息中介等生活服務。鼓勵有條件的地區開展新能
源汽車和綠色智能家電下鄉。
　　培育鄉村新產業新業態。繼續支持創建農業產業強鎮、現代農業產業園、優勢特色產業集群
。支持國家農村產業融合發展示範園建設。深入推進農業現代化示範區建設。實施文化產業賦能
鄉村振興計劃。實施鄉村休閒旅遊精品工程，推動鄉村民宿提質升級。深入實施「數商興農」和
「互聯網＋」農產品出村進城工程，鼓勵發展農產品電商直採、定制生產等模式，建設農副產品
直播電商基地。提升淨菜、中央廚房等產業標準化和規範化水平。培育發展預製菜產業。

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