《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》２０２３年中央一號文件發布，從九方面

重點推進鄉村振興。《關於做好２０２３年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，全文共九個部

分，包括：抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供，確保全國糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上；

加強農業基礎設施建設；強化農業科技和裝備支撐；鞏固拓展脫貧攻堅成果；推動鄉村產業高質

量發展；拓寬農民增收致富渠道；扎實推進宜居宜業和美鄉村建設；健全黨組織領導的鄉村治理

體系；強化政策保障和體制機制創新。



＊確保全國糧食產量１﹒３萬億斤以上，推進大豆和油料產能提升＊



意見提出，全力抓好糧食生產。確保全國糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上。加力擴種大豆

油料。深入推進大豆和油料產能提升工程。扎實推進大豆玉米帶狀復合種植，支持東北、黃淮海

地區開展糧豆輪作，穩步開發利用鹽鹼地種植大豆。完善玉米大豆生產者補貼，實施好大豆完全

成本保險和種植收入保險試點。統籌油菜綜合性扶持措施，推行稻油輪作，大力開發利用冬閒田

種植油菜。

支持木本油料發展，實施加快油茶產業發展三年行動，落實油茶擴種和低產低效林改造任務

。深入實施飼用豆粕減量替代行動。強化儲備和購銷領域監管。落實生豬穩產保供省負總責，強

化以能繁母豬為主的生豬產能調控。



＊強化農業科技和裝備支撐＊



意見提出，推動農業關鍵核心技術攻關，完善農業科技領域基礎研究穩定支持機制。深入實

施種業振興行動。完成全國農業種質資源普查。構建開放協作、共享應用的種質資源精准鑒定評

價機制。全面實施生物育種重大項目，扎實推進國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃，加快培

育高產高油大豆、短生育期油菜、耐鹽鹼作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產業化步伐，有

序擴大試點範圍，規範種植管理。



＊開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉＊



加快完善縣鄉村電子商務和快遞物流配送體係，建設縣域集採集配中心，推動農村客貨郵融

合發展，大力發展共同配送、即時零售等新模式，推動冷鏈物流服務網絡向鄉村下沈。發展鄉村

餐飲購物、文化體育、旅遊休閒、養老托幼、信息中介等生活服務。鼓勵有條件的地區開展新能

源汽車和綠色智能家電下鄉。

培育鄉村新產業新業態。繼續支持創建農業產業強鎮、現代農業產業園、優勢特色產業集群

。支持國家農村產業融合發展示範園建設。深入推進農業現代化示範區建設。實施文化產業賦能

鄉村振興計劃。實施鄉村休閒旅遊精品工程，推動鄉村民宿提質升級。深入實施「數商興農」和

「互聯網＋」農產品出村進城工程，鼓勵發展農產品電商直採、定制生產等模式，建設農副產品

直播電商基地。提升淨菜、中央廚房等產業標準化和規範化水平。培育發展預製菜產業。

