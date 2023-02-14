《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊遊戲宣布升級「未成年人保護４﹒０」階段，在技術嚴管

同時，超越「限制主義」，通過「智體雙百」等方式探索落地更具建設性的解決方案。

騰訊成長守護高級總監鄭中在廣州舉行的「２０２２年中國遊戲產業年會未成年人守護分論

壇暨提升未成年人網絡素養研討會」上表示，在持續鞏固防沉迷成果的基礎上，騰訊成長守護深

耕「智體雙百」計劃，通過「硬件＋課程＋師訓＋賽事」四位一體的立體化措施，為城鄉孩子帶

去科技和體育兩方面的支持。

騰訊成長守護中心運營負責人趙書影介紹，「智體雙百」跨越大山、大河，為當地的孩子們

帶去更多選擇。「智體雙百」計劃非常重視遊戲技術對於青少年科技的賦能，推出了首節騰訊遊

戲前沿科技課「動作基地大揭秘」，以及「理論知識＋實操體驗」結合的探索科技課程，拓展遊

戲化學習的更多可能性。

今年，騰訊成長守護將繼續推進「家庭溝通計劃」，深耕家庭教育科學化。

自２０１７年起，騰訊遊戲開始逐步搭建和完善未成年人保護體系，通過強化實名校驗、採

用人臉識別驗證攔截的方式完成未成年人保護１﹒０至３﹒０的升級。針對未成年人在「事前－

事中－事後」的遊戲行為全環節均有技術限制覆蓋，將未成年人遊戲時長、流水雙下降至極低水

平。（ｃｔ）

