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AH股新聞

14/02/2023 11:24

台灣下周一恢復港澳居民來台自由行，恢復網上簽證，入境管制取消

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在台灣，陸委會舉辦記者會宣布，由下周一（２０日）上午９
時起恢復港澳居民來台自由行，同步開放網絡申請簽證，雲端申請來台停留簽證，在疫情期間實
施的港澳居民入境管制措施，亦會取消。
　　陸委會副主委梁文傑表示，本應可以早一點開放港澳自由行，但由於大陸突然完全解封，增
加對疫情判斷的不確定性，因此「抱歉讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，決定２月２０日
才開放。」
　　梁文傑又說，措施是配合疫情規範，對港澳疫情較有把握，故先開放港澳居民自由行，因對
大陸疫情仍有不確定性，因此暫時未有開放大陸旅客自由行。而事實上，２０１９年８月１日，
陸客自由行已由大陸方面宣布暫停。
　　台灣從２０日早上９時開始，恢復受理港澳居民網絡申請臨時停留許可（網簽）；符合資格
者可用網簽方式申請來台，或是事先到內政部移民署境外人士線上申辦系統（雲端申請停留）來
申請入出境證，有關申請應備文件和手續，可參考移民署全球資訊網。
　　此外，台灣在２０日起室內不強制戴口罩，但仍需在醫療機構及公共交通公具戴口罩，其中
包括醫院、老人中心、捷運、巴士、高鐵、飛機等。（ｃｔ）

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