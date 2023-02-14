《經濟通通訊社１４日專訊》本周將有３０００億元（人民幣．下同）的中期借貸便利

（ＭＬＦ）將到期，滬深股市今早觀望情緒偏濃，權重股下跌，滬綜指半日走低０﹒０３％，報

３２８３﹒２１點，深成指跌０﹒４５％，創業板指跌０﹒６８％。兩市半日成交５７４９億元

，較上交易日（１３日）同時段成交減少５﹒１％，陸股通淨流出近５億元。

內地媒體報道引述專家指，中國目標為穩增長，加上本周進入２月稅期高峰，人行有望超額

續做２月ＭＬＦ，補充商業銀行中長端流動性。人行今日進行９１０億元７天期逆回購，當日實

現淨回籠３０２０億元。

另外，美國國務卿布林肯據報考慮晚些時候在慕尼黑與中共中央外辦主任王毅會晤，這將是

氣球事件後中美高層官員首次見面。



＊白酒股回吐，券商股集體跌＊



白酒股今早回吐，瀘州老窖（深：０００５６８）跌２﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒９％。

券商股亦集體跌，國聯證券（滬：６０１４５６）跌１﹒２％，東方財富

（深：３０００５９）跌１﹒２％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌０﹒８％，光大證券

（滬：６０１７８８）跌０﹒６％，廣發証券（深：０００７７６）、中信証券

（滬：６０００３０）跌０﹒６％。



＊一號文件出台，股民急急走人＊



中共中央國務院發布中央一號文件，文件提出，確保全國糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上

，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，要大力推進鄉村文化數字化，為鄉村文化振興注入新動

能；文件還將研究制定第二輪土地承包到期後再延長３０年試點工作指導意見和穩步提高土地出

讓收益用於農業農村比例。

惟政策利好落地股民即散貨，農業股今日大跌，大北農（深：００２３８５）挫８﹒７％，

敦煌種業（滬：６００３５４）跌６﹒７％，荃銀高科（深：３０００８７）跌６﹒３％，萬向

德農（滬：６００３７１）跌４﹒３％，豐樂種業（深：０００７１３）跌３﹒５％，神農科技

（深：３００１８９）跌２﹒８％。（ｅｙ）

