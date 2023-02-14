《經濟通通訊社１４日專訊》內地明日（１５日）將有３０００億元（人民幣．下同）中期

借貸便利（ＭＬＦ）到期，有官媒引述專家表示，人行有望超額續做２月ＭＬＦ，補充商業銀行

中長端流動性。靜待資金池情況，Ａ股全日窄幅上落，權重股偏軟惟保險股領漲，滬綜指全日收

市悶升０﹒２８％，報３２９３﹒２８點，繼續在三千三關前徘徊，深成指跌０﹒１５％，創業

板指跌０﹒３１％。

兩市全日成交９１４０億元，按日減少６﹒６％，北上資金淨流入約６億元。人民銀行進行

９１０億元７天期逆回購，當日淨回籠３０２０億元。

美國國務卿布林肯據報考慮晚些時候在慕尼黑與中共中央外辦主任王毅會晤，這將是氣球事

件後中美高層官員首次見面，不過美國國務院發言人回應指布林肯目前沒有與中國高級官員會晤

的安排。



＊保險股走強，農業股趁利好出貨＊



保險股今日在悶市中突圍，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒３％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升１﹒８％，國壽昨日公布１月原保險保費收入按年跌約２﹒５％；新華

保險（滬：６０１３３６）走高１﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）揚１﹒３％。

中共中央國務院發布中央一號文件，文件提出，確保全國糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上

，實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，要大力推進鄉村文化數字化，為鄉村文化振興注入新動

能；文件還將研究制定第二輪土地承包到期後再延長３０年試點工作指導意見和穩步提高土地出

讓收益用於農業農村比例。

惟政策利好落地股民即散貨，農業股今日大跌，大北農（深：００２３８５）挫９％，荃銀

高科（深：３０００８７）跌７﹒６％，敦煌種業（滬：６００３５４）跌７﹒４％，萬向德農

（滬：６００３７１）跌５﹒１％，豐樂種業（深：０００７１３）跌３﹒５％，神農科技

（深：３００１８９）跌３％。

文件亦鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。Ａ場家電股走高，浙江美大

（深：００２６７７）、飛科電器（滬：６０３８６８）、帥豐電器（滬：６０５３３６）漲停

，北鼎股份（深：３００８２４）升７％，東方電熱（深：３００２１７）升３％。



＊中航電測牛氣衝天＊



在銀行風險管理新規下，多家城商行股上日顯著跌，今日有回升，長沙銀行

（滬：６０１５７７）升３﹒６％，無錫銀行（滬：６００９０８）升２％，寧波銀行

（深：００２１４２）揚１﹒７％，常熟銀行（滬：６０１１２８）升１﹒３％，江陰銀行

（深：００２８０７）升０﹒９５％。

２０２３年Ａ場第一牛股中航電測（深：３００１１４）在深交所公告稱，公司市盈率顯著

偏離公司所處行業及標的公司所處行業的市盈率水平。敬請投資者充分了解投資風險，謹慎、理

性投資。公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。中航電測今日繼續造好，升

１３﹒８％，報５１﹒８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４１４５﹒２９ ＋０﹒０４

上證綜合指數 ３２９３﹒２８ ＋０﹒２８ ３５５５﹒５８

深證綜合指數 ２１８８﹒８１ －０﹒０８ ５５８４﹒３１

上證Ｂ股指數 ２９６﹒１７ －０﹒２４ １﹒０４

深證Ｂ股指數 １２３７﹒８１ －０﹒２９ ０﹒４１

上證１８０指數 ８６８４﹒０９ ＋０﹒２７

上證３８０指數 ６０７６﹒７３ ＋０﹒３６

深證成份指數 １２０９４﹒９４ －０﹒１５

中小創新指數 ２５２６﹒７８ －０﹒０３

深圳創業板指數 ２５６５﹒１５ －０﹒３１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

