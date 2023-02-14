《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１％，報８６５１﹒５７點，上證

３８０指數半日升０﹒０８％，報６０６０﹒０６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１８﹒９４億元，用１﹒０６億

元或０﹒２％。

滬深半導體板塊走高，甬矽電子（滬：６８８３６２）飆近９％，偉測科技

（滬：６８８３７２）升３﹒３％，長電科技（滬：６００５８４）升２﹒４％。據美媒報道，

Ｇｏｏｇｌｅ在資料中心晶片研發方面已取得進展，台積電可能會在２０２４年下半年開始量產

這兩款晶片，並於２０２５年開始使用新的晶片。

美國礦業巨頭自由港邁克墨倫公司表示，因周末暴雨引發的洪水造成其位於印尼的銅金礦

Ｇｒａｓｂｅｒｇ停產，公司下調今年一季度的銅銷售預估。而早前銅供應已因為產銅國秘魯的

政治動蕩而受阻，全球銅供應雪上加霜，或對銅價構上行壓力。Ａ場有色金屬板塊拉升，洛陽鉬

業（滬：６０３９９３）升４﹒４％，江西銅業（滬：６００３６２）升３﹒７％。

造紙板塊盤中拉升，五洲特紙（滬：６０５００７）升６﹒６％，博匯紙業

（滬：６００９６６）升３﹒３％，山鷹國際（滬：６００５６７）升２﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）













