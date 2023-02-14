《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒２７％，報８６８４﹒０９點，

上證３８０指數收升０﹒３６％，報６０７６﹒７３點。

美國礦業巨頭自由港邁克墨倫公司表示，因周末暴雨引發的洪水造成其位於印尼的銅金礦

Ｇｒａｓｂｅｒｇ停產，公司下調一季度的銅銷售預估。而早前銅供應已因為產銅國秘魯的政治

動蕩而受阻，全球銅供應雪上加霜，Ａ場有色金屬板塊拉升，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）升

３％、江西銅業（滬：６００３６２）升逾２％。

中共中央國務院發布中央一號文件，惟政策利好落地，農業股今日大跌，敦煌種業

（滬：６００３５４）跌７﹒４％，萬向德農（滬：６００３７１）跌半成，農發種業

（滬：６００３１３）跌３﹒５％。

繼去年年初ＮＭＮ物質可作為化妝品新原料的備案獲得國家藥監局通過之後，被稱為「長

壽酶」的ＮＭＮ作為食品添加劑新品種的申請被國家衛健委正式受理。一旦申請通過，則意味著

ＮＭＮ可作為添加劑加入食品生產原料中。ＮＭＮ概念走高，百合股份（滬：６０３１０２）升

４﹒１％，康惠製藥（滬：６０３１３９）、國藥現代（滬：６００４２０）升逾２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

