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AH股新聞

14/02/2023 09:38

《Ａ股焦點》寧德時代微跌，與福特合作美國建電池廠，三年後投產

　　《經濟通通訊社１４日專訊》福特汽車公布，將與合作夥伴寧德時代（深：３００７５０）
投資３５億美元，在美國密歇根州共同建設動力電池工廠，初步安排２０２６年投產，員工規模
２５００人。
　　寧德時代表示，將為在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許
可。
　　不過，寧德時代今早小幅高開後倒跌，目前跌０﹒１％。（ｃｔ）

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