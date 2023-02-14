《經濟通通訊社１４日專訊》福特汽車公布，將與合作夥伴寧德時代（深：３００７５０）

投資３５億美元，在美國密歇根州共同建設動力電池工廠，初步安排２０２６年投產，員工規模

２５００人。

寧德時代表示，將為在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務，並就電池專利技術進行許

可。

不過，寧德時代今早小幅高開後倒跌，目前跌０﹒１％。（ｃｔ）

