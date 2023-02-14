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AH股新聞

14/02/2023 11:08

【中概焦點】富途：正配合監管積極整改，繼續服務「存量」投資者

　　《經濟通通訊社１４日專訊》耀才證券（０１４２８）率先自行執行將早前所有國內客戶於
國內開立的證券帳戶，於本周四（１６日）起全面暫停買入功能，引發外界對中國當局加強監管
跨境炒股的預期。
　　曾被內地政府點名構成非法經營的富途證券，隔晚在美股價仍升３﹒８％，報４７﹒６３美
元。富途控股昨日回應財新查詢時指，近期沒有收到新的監管文件，但正與監管部門密切溝通具
體整改方案，目前依舊按照監管的精神，積極落實整改工作，全力服務好「存量」投資者。
（ｅｙ）

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