《經濟通通訊社１４日專訊》據報百度（０９８８８）日前已完成對全球領先一站式醫療信

息化數據提供商ＧＢＩ的併購，以此開啟「ＡＩ＋醫療大數據智能化全鏈條洞察」的新紀元。為

全球製藥、醫療器械、ＣＲＯ、醫療投資等企業用戶打破傳統商業模式，實現從「立項研發、管

線規劃、市場准入到商業化落地」的全鏈「數智化」轉型，推動我國醫療健康事業的高質量發展

。

歷經２０餘年的深耕細作，ＧＢＩ已從一家醫療商業大數據公司發展成為業內領先的醫療商

業解決方案服務商，並被全球頭部藥械企業、醫療投資、咨詢公司等企業用戶視為值得信賴的長

期首選合作伙伴。除了ＳＯＵＲＣＥ全球藥品數據庫、ＭＥＴＲＩＸ研究人員數據庫、

ＤＥＶＩＮＴ醫療器械數據庫三款貫穿藥械完整生命周期的全球數據庫外，ＧＢＩ還致力於提供

全球化准入情報，並結合專項咨詢服務，為中國企業出海保駕護航。

百度方面表示，本次收購完成後，ＧＢＩ將成為百度大健康事業群（ＨＣＧ）的重要助力和

關鍵增長引擎。百度ＨＣＧ與ＧＢＩ的強強聯手，預示著中國醫療健康產業將邁入一個新紀元－

－以人工智能技術打破數據的邊界，顛覆醫療行業傳統模式，賦能各個醫療行業的參與者。

（ｃａ）

