《經濟通通訊社１４日專訊》內地公開市場明日（１５日）將有３０００億元（人民幣．下

同）中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，據《路透》調查顯示，本周公開市場總體資金到期規模偏大

且疊加稅期和新債繳款需求，同業存單到期壓力亦不減，同時年初信貸投放熱情仍在，穩增長目

標下，人行有望增量平價續做ＭＬＦ。

接受訪問的３１位金融機構人士中，所有人均認為操作利率會保持不變，其中預計增量續做

的人數有２５位，佔比高達８１％；而認為等量續做的人數有６位，佔比不到兩成。

瑞銀證券中國利率策略分析師夏愔愔預計，人行在２月會保持ＭＬＦ淨投放。她指出，資金

面在２月初出現緊張狀況可能與銀行信貸投放節奏較快有關，並且２月以來地方債發行也比較密

集，同時本月銀行同業存單再融資壓力也較大（存單到期量高達２﹒２６萬億元），故預計人行

本周會在ＭＬＦ操作中進行約２０００億元的淨投放，高於１月的７９０億元。



＊１年期ＭＬＦ利率料維持不變＊



彭博經濟研究則表示，對於人民銀行今年將１年期政策利率下調２０個基點的預期不變。雖

然房地產市場下滑及出口疲軟，經濟需要額外支持，但仍認為不會促使人行在２月份降息，預計

１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率維持２﹒７５厘不變。

彭博預計，人行將在未來１至２個月減息１０個基點，應會提振消費者和企業信心，對於維

持經濟復甦和重振房地產市場至關重要。

華寶信託宏觀分析師聶文指，預計ＭＬＦ將淨投放２０００億，主要考慮到一二月份信貸集

中投放，人行在流動性方面需要適當放鬆。聶文稱，現階段經濟雖然復甦但仍較緩慢，需要政策

進一步支持，如有必要，人行今年稍晚仍可能考慮降息或下調存款準備金率。（ｃａ）

