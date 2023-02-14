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AH股新聞

14/02/2023 07:51

光啟科學（４３９）６６５６萬人幣售光技股份料收益５０６萬人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》光啟科學（００４３９）公布，以約６６５６萬元（人民幣．
下同）出售光啟技術（深：００２６２５）３６１﹒３６萬股，預期於今年其他全面收益中就光
啟技術出售事項確認公允值收益約５０６萬元。
　　該集團指，所售股份佔光啟技術約０﹒１６８％股權，每股平均售價約１８﹒４２元，而出
售後仍持有光啟技術約５２６６﹒９３萬股，佔約２﹒４４％股權。該集團指，經考慮財務需要
，擬將出售所得款項淨額用於撥付一般營運資金。（ｗｈ）

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