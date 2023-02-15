《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》百度（０９８８８）旗下集度北京、上海

、深圳三地的體驗中心１４日同步啟動正式運營。集度在「ＲＯＢＯＶＥＲＳＥ三里屯體驗中心

啟動會」上發布集度數字宇宙體驗計劃ＲＯＢＯＶＥＲＳＥ（汽車機器人宇宙），集度與三體宇

宙在會上簽署合作協議，計劃年內推出「三體版」汽車機器人。



＊首款汽車機器人今年將開啟產品交付＊



集度還宣布將融合百度「文心一言」的全面能力，打造全球首個針對智能汽車場景的大模型

人工智能交互體驗，支持汽車機器人實現自然交流的再進階。集度首款汽車機器人ＲＯＢＯ－

０１及其探月限定版今年將開啟產品交付。

據介紹，ＲＯＢＯＶＥＲＳＥ包含智駕、智艙場景生態等在內的產品體驗體系，和線下體驗

空間、用戶服務、積分商城等服務體驗體系，以及品牌精品、數字化藝術、科幻項目等品牌體驗

體系。其中，集度ＲＯＢＯＶＥＲＳＥ體驗中心作為用戶通往集度數字宇宙的入口，將開創全新

的數字化體驗旅程，打造數字宇宙和現實世界融合的「第四類空間」。

目前，集度已在北京三里屯太古里、上海陸家嘴中心Ｌ＋Ｍａｌｌ、深圳深業上城三地同步

落地體驗中心。

