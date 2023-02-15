《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國商務部發布通知，世貿組織對日本第

１５次貿易政策審議會議將於３月１日和３日舉行。屆時世貿組織成員將對日本自２０２０年以

來的貿易投資領域政策動向及其影響進行全面的審查與評估。為進一步了解中國企業在對日貿易

和投資過程中遇到的壁壘和歧視性待遇，以及中方對日政策措施的關注和評論，現公開徵求公眾

意見。歡迎相關企業、行業協會、研究機構將有關問題、關注和評論意見書面或電子版於２月

２３日前發商務部世貿司。

