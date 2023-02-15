《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指高開３點，報２１１１６點。最高升３點報
２１１１７點，最低跌３８６點報２０７２６點。恒指收報２０８１２點，跌３０１點或
１﹒４３％。
北水全日淨流入５９﹒１２億元，上日淨流出３７﹒６７億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１１２３﹒１３億元增加１５％。其中港股通成交３５４﹒４億元，佔總成交
３１﹒６％。
盈富基金跌１﹒４１％報２０﹒９４元，北水淨買入３２億元；恒生中國企業跌１﹒２８％
報７０﹒８４元，北水淨買入２０﹒１億元；美團跌１﹒２２％報１４５﹒９元，北水淨買入
２﹒２億元。
騰訊控股跌０﹒４２％報３７７元，北水淨賣出４﹒８億元；工商銀行跌１﹒２４％報
３﹒９８元，北水淨賣出２﹒８億元；藥明生物跌２﹒５％報６０﹒４５元，北水淨賣出１﹒４
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ３２﹒０２
恒生中國企業 （０２８２８） ２０﹒１１
美團 （０３６９０） ２﹒２４
騰盛博藥 （０２１３７） １﹒２０
商湯 （０００２０） ０﹒８８
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －４﹒８１
工商銀行 （０１３９８） －２﹒８４
藥明生物 （０２２６９） －１﹒４４
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒３３
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