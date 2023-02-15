《基金之道》新年首月全球金融市場迎來開門紅，股票及債券均錄得正收益。香港股市１月

上漲超一成，實現三連漲。美股表現同樣令人鼓舞，納斯達克綜合指數上升１０﹒６８％，為

２００１年以來最佳開局表現。受益於美國債息回落，債券資產價格小幅上升。１月美元指數回

落至１０２點附近，而黃金價格與美元表現相反，單月上漲６﹒２２％。除了傳統資產，虛擬貨

幣波動明顯，比特幣大漲超四成。

儘管美國２年期與１０年期債券息率倒掛超半年之久，但去年第四季國內生產總值

（ＧＤＰ）仍維持增長，年化季率由上季的３﹒２％小幅降至２﹒９％，超出市場預期。由最新

的數據來看，經濟軟著陸的機會正在上升。１月美國失業率進一步降低至為３﹒４％，創

１９６９年以來新低。此外通脹情況也在好轉，聯儲局較為關注的工資升幅正在緩解，１月公布

的美國就業成本指數（ＥＣＩ）按季增速降至１％，暗示僱主在薪資和福利支出正出現降溫。

２月聯儲局議息會議將加息幅度進一步降低至２５點子的決定符合市場預期。若未來勞動力

薪資及物價按月變動維持在０﹒３％以內（即年率為３﹒６５％），相信政策利率最快將在今年

五月達到頂點。目前標普５００中的上市企業約一半已發布業績，雖然當中七成企業業績好過市

場預期，但整體來看２０２２年第四季盈利將下降２﹒４％，除去能源板塊後，下降６﹒６％。

我們認為本月美股上漲主要動力來自市盈率的改善，而未來隨著聯儲局政策影響逐漸縮小，股市

走向將重新回到以盈利為主導。

１月中國迎來農曆新年，假日期間出行、消費均好過上一年。中國２０２３年春節七日假期

累計發送旅客２﹒２６億人次，較上年同期增長７１﹒２％，但較２０１９年下降４６﹒４％。

假期全國旅遊收入按年增長３０％，恢復至疫情前七成左右。１月中國非製造業商務活動指數由

４１﹒６躍升至５４﹒４，顯示出中國疫情後強大的恢復力。

中國疾控中心近期報告稱，春節期間中國疫情未有明顯反彈，此輪疫情已接近尾聲。我們認

為中國復甦將分為不同階段，受疫情影響最深的行業將率先反彈。後續待就業及居民收入改善，

復甦的覆蓋面將進一步擴大範圍，這一階段將是重頭戲且具有較高的不確定性。最後是那些疤痕

效應下的行業，這類行業過去三年發生了重大改變，已無法徹底恢復至疫前。股市方面，去年第

四季以來Ａ股表現持續落後港股。１月份北向資金淨流入內地股市達１４１３億人民幣，創下單

月最高金額紀錄，也是Ａ股通自開通以來首次淨買入超千億的月份。隨著港股部分指標已出現過

熱，內地Ａ股的吸引力開始顯現，未來表現或將逐步追趕上來。

２月初香港與中國內地通關不再設限制，為兩地人員及貨物流通帶來了極大的便利。儘管差

餉物業估價署數據顯示２０２２年香港樓價下跌１５％，但２０２３年樓市情況將會好轉。除了

內地買家重回市場之外，加息的不利影響也將消散，特別是北部都會區有望成為未來２０年香港

重點發展的地區之一。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

