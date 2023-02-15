《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同伊朗總統萊希舉行會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１４日下午在京同來華進行國事訪問的伊朗總統萊希舉行會談。習近平指出，無

論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴

關係不斷得到新發展。



農業農村部：健全鄉村振興多元投入機制

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

農業農村部部長唐仁健１４日在國新辦新聞發布會上提出，要健全鄉村振興的多元投入機制。穩

步提高土地出讓收益用於農業農村的比例，推動金融機構增加鄉村振興相關領域的貸款投放，重

點保障糧食安全信貸資金需求。



拓寬融資渠道，力挺民企上市

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記者從接近監管部門人士處獲悉，有關部門將加快推進符合條件的區域性股權市場制度和業務創

新試點，為廣大民營企業提供更有效率、更高質量的金融服務。





《上海證券報》





習近平同伊朗總統萊希舉行會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１４日下午同來華進行國事訪問的伊朗總統萊希舉行會談。習近平指出，無論國

際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係

不斷得到新發展。



「數量」指標感知經濟穩步回升節奏

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

住房和家電銷量恢復增長、全國項目中標量和開工量同比大增、新增企業中長期貸款創歷史新高

、市場主體數量繼續增多??近期一系列「數量」指標表明市場需求正在回暖，經濟呈現穩步回

升態勢。



全面註冊制激蕩再融資活水

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，２０１３年至２０２２年的１０年間，Ａ股上市公司通過增發、配股等

多種再融資方式，合計募集資金超過１０萬億元人民幣，遠超同期約２﹒６萬億元人民幣的

ＩＰＯ募資總額。





《證券時報》



習近平同伊朗總統萊希舉行會談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平１４日下午同來華進行國事訪問的伊朗總統萊希舉行會談。習近平指出，無論國

際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係

不斷得到新發展。



中國市場主體數量增至１﹒７億戶

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場監管總局公布，近年中國市場主體規模快速增長，截至２０２３年１月市場主體已達１﹒７

億戶，其中全國登記在冊個體工商戶達１﹒１４億戶，約佔市場主體總量的三分之二、帶動近３

億人就業。



多管齊下引導居民從超額儲蓄向消費轉化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近年來，中國居民存款增長較快。如何讓居民從超額儲蓄向消費轉化，已成為當下中國經濟工作

重中之重。下一步應採取針對性措施，通過系列有效政策組合拳，進一步提振居民消費和投資。

（ｌｃ）

