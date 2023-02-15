《經濟通通訊社１５日專訊》因２０２１年初債務違約而進行重組的內房企業華夏幸福

（滬：６００３４０）在上交所公布，近日接到湖北省咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事

兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。公司強調，目前公司經營管理工作均正常有序開

展，前述事項不會對公司日常經營決策和運營產生重大影響，並已對孟驚分管的相關工作進行了

妥善安排，公司將密切關注相關情況進展。

華夏幸福現價跌０﹒８％，報２﹒６６元（人民幣．下同），至於被動成為華夏幸福大股東

的中國平安Ｈ股（０２３１８）現價跌１﹒１％，Ａ股（滬：６０１３１８）跌０﹒８％。

孟驚現年５６歲，在華夏幸福工作超過２０年，在擔任華夏幸福高管的期間亦曾任公司旗下

足球隊河北華夏幸福足球俱樂部董事長。注意到同日中國足協主席、黨委副書記陳戌源亦被湖北

省監委調查，中國足協前秘書長劉奕及常務副秘書長陳永亮在一個月前被湖北省監委調查，而在

三個月前中國國家男足前主教練李鐵亦在接受湖北省監委調查。有分析認為孟驚所涉案件可能和

足壇腐敗有關，而非房地產領域。

盡管華夏幸福已經在進行破產重組，但據華夏幸福此前公告，集團上月仍有６﹒８５億元的

新增違約債務，累計未能如期償還債務金額合計逾３２０﹒９億元。（ｅｙ）



