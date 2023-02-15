《經濟通通訊社１５日專訊》內地樓市在春節後略見回暖，官媒《經濟日報》發文提醒，房

地產調控政策應進一步提升精準度，隨著市場回暖以及資金向房地產行業集中，應警惕再度出現

新一輪房價過快上漲，以及投機炒作行為。此外，旭輝控股（００８８４）昨日境內債價格暴跌

，因公司發行中期票據遇見阻滯，亦拖累地產股表現。

滬深地產股普遍走低，濱江集團（深：００２２４４）、華發股份（滬：６００３２５）跌

逾３％，金地集團（滬：６００３８３）、萬科Ａ（深：０００００２）跌超２％。保利發展

（滬：６０００４８）跌３﹒４％，公司１月實現簽約面積１８３﹒９４萬平方米，同比減少

０﹒９８％；簽約金額２９５﹒４５億元，同比增加４﹒３９％。

官媒《經濟日報》的文章提到，精準調控應體現有支持也有抑制，熱點城市須避免引發新

的泡沫風險。當前，一些熱點城市的熱度迅速回升，可能面臨新一輪房價上漲壓力，應該謹防投

機炒作風氣捲土重來，房地產調控政策在支持剛需和改善性住房需求的同時，要防止房價重回過

快上漲軌道。在個別熱點城市，利用創業貸、消費貸、經營貸等進入樓市過度鼓勵購房的行為又

開始抬頭。消費者應該清醒認識到，儘管當前有關部門和各地出台了不少針對房地產市場的鼓勵

支持政策，目的在於促進房地產市場企穩回暖，而不是鼓勵炒房。（ｄｗ）

