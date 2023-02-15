《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ場開盤汽車股拉升，亞星客車（滬：６００２１３）升

７﹒２％，海馬汽車（深：０００５７２）升７﹒９％，中國重汽（深：０００９５１）、安凱

客車（深：０００８６８）升３％，金龍汽車（滬：６００６８６）升２﹒２％。

海外電動化進程加速，歐洲議會１４日在斯特拉斯堡以３４０票贊成，２７９票反對、２１

票棄權的投票結果，通過了歐委會和歐洲理事會達成的《２０３５年歐洲新售燃油轎車和小貨車

零排放協議》。協議的目標是２０３５年開始在歐盟２７國範圍內停售新的燃油轎車和小貨車。

充電樁股今早同時拉升，香山股份（深：００２８７０）漲停，通合科技

（深：３００４９１）升９﹒８％、炬華科技（深：３００３６０）、永貴電器

（深：３００３５１）、海興電力（滬：６０３５５６）升逾６％。

中信證券研報，受到國內新能源汽車國家補貼政策退出，疊加春節效應、市場價格波動等因

素影響，１月國內新能源汽車銷量４０﹒８萬輛，環比下降４９﹒９％，同比下降６﹒３％，市

場總體略低於預期。惟長期來看，全球新能源汽車保持增長勢頭，當前時點繼續建議把握全球電

動化供應鏈優質標的機會。（ｄｗ）

