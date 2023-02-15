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AH股新聞

15/02/2023 10:11

《Ａ股焦點》Ａ場汽車股拉升，歐洲議會通過２０３５年停售燃油車

　　《經濟通通訊社１５日專訊》Ａ場開盤汽車股拉升，亞星客車（滬：６００２１３）升
７﹒２％，海馬汽車（深：０００５７２）升７﹒９％，中國重汽（深：０００９５１）、安凱
客車（深：０００８６８）升３％，金龍汽車（滬：６００６８６）升２﹒２％。
　　海外電動化進程加速，歐洲議會１４日在斯特拉斯堡以３４０票贊成，２７９票反對、２１
票棄權的投票結果，通過了歐委會和歐洲理事會達成的《２０３５年歐洲新售燃油轎車和小貨車
零排放協議》。協議的目標是２０３５年開始在歐盟２７國範圍內停售新的燃油轎車和小貨車。
　　充電樁股今早同時拉升，香山股份（深：００２８７０）漲停，通合科技
（深：３００４９１）升９﹒８％、炬華科技（深：３００３６０）、永貴電器
（深：３００３５１）、海興電力（滬：６０３５５６）升逾６％。
　　中信證券研報，受到國內新能源汽車國家補貼政策退出，疊加春節效應、市場價格波動等因
素影響，１月國內新能源汽車銷量４０﹒８萬輛，環比下降４９﹒９％，同比下降６﹒３％，市
場總體略低於預期。惟長期來看，全球新能源汽車保持增長勢頭，當前時點繼續建議把握全球電
動化供應鏈優質標的機會。（ｄｗ）

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