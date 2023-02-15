《經濟通通訊社１５日專訊》官媒《上海證券報》發表文章指出，全面註冊制改革有望為上

市公司帶來更加便捷高效的融資渠道。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，２０１３年至２０２２年的１０

年間，Ａ股上市公司通過增發、配股等多種再融資方式，合計募集資金超過１０萬億元人民幣，

遠超同期約２﹒６萬億元人民幣的ＩＰＯ募資總額。不難看出，再融資已成為Ａ股上市公司股權

融資的主要渠道。

中證監２月１日就全面實行註冊制涉及的一系列制度規則公開徵求意見，其中提出對再融資

發行條件予以精簡，並優化了發行審核註冊程序，將好的經驗在主板、科創板、創業板全面推開

。

在簡化發行條件方面，中證監明確，要設置各板塊上市公司證券發行的通用條件，並結合各

板塊定位差異，針對性作出差異化安排。主板上市公司證券發行條件經精簡優化，與創業板、科

創板上市公司證券發行條件趨於一致。

在再融資審核方面，中證監提出，將優先股納入註冊制審核範圍，並將主板上市公司適用的

分類審核機制擴大至創業板上市公司，同時將簡易程序的申請範圍由目前的創業板上市公司擴展

至主板上市公司。

業內人士指，通過上述舉措，主板上市公司和科創板、創業板上市公司都能獲得更加便捷、

高效的再融資渠道，相當於分享到了原本不屬於其板塊的再融資優勢。全面註冊制改革相關文件

對再融資制度的調整完善，無疑將進一步提升企業募集資金、加大投資的熱情，為資本市場支持

實體經濟提供更大助力。（ｌｃ）

