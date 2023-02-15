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AH股新聞

15/02/2023 09:09

《駐京專電》李克強：願與伊方共同努力提升務實合作水平

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強１４日在人民大會堂會
見到訪的伊朗總統萊希。李克強表示，中方高度重視發展中伊關係，願同伊方堅持相互尊重、平
等相待，推動中伊全面戰略夥伴關係邁上新台階。
　　李克強表示，中方願與伊方共同努力提升務實合作水平。落實好中伊全面合作計劃，推進經
貿等領域合作，相互擴大產品出口，推動實施互利互惠、有利於民生改善的項目。
　　萊希表示，伊方致力於發展對華關係，願在相互尊重、互利共贏基礎上落實好兩國全面合作
計劃，深化各領域合作，推動兩國關係不斷向前發展。伊方願同中方加強在國際事務中的溝通協
調，共同維護世界和平穩定。
　
＊栗戰書：中伊要涉及彼此核心利益問題上相互支持＊
　
　　全國人大常委會委員長栗戰書同日亦會見萊希。栗戰書表示，推動中伊全面戰略夥伴關系在
新時期取得更大發展。雙方要繼續在涉及彼此核心利益問題上相互支持，共同維護不干涉內政原
則等國際關系基本準則，維護發展中國家共同利益。兩國立法機構要加強友好往來，為落實兩國
元首共識提供立法保障，加強治國理政經驗交流。

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