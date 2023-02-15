《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家主席習近平１４日在北京人民大會堂

與來華國事訪問３天的伊朗總統萊希會談。習近平表示，中方支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義

，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊朗堅

定相互支持。中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法

權益，推動伊朗核問題早日妥善解決。這是萊希任內首次訪華，他表示，伊方致力深化和提升伊

中全面戰略夥伴關係的決心堅定不移，不受任何國際和地區形勢變化影響。

習近平又稱，中方願與伊方落實好兩國全面合作計劃，深化貿易、農業、工業、基礎設施等

領域務實合作，進口更多伊朗優質農產品；願與伊方繼續開展共建「一帶一路」合作。

萊希則表示，伊方希望與中方加強各層級交往，落實伊中全面合作計劃，深化貿易、基礎設

施等領域合作，歡迎中國企業赴伊投資，期待更多中國遊客赴伊。伊方感謝中方支援伊朗抗疫，

感謝中方在伊核問題全面協議談判等問題上主持公道。。

會談後，兩國元首共同見證簽署農業、貿易、旅遊、環保、衛生、救災、文化、體育等領域

多項雙邊合作文件。



＊秦剛：續推動伊朗核問題政治外交解決進程＊



中國外交部部長秦剛１４日在北京與到訪的伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行會談。秦剛表示，國

家主席習近平與伊朗總統萊希的會談富有成果，達成廣泛重要共識，為中伊關係發展提供重要戰

略指引，注入強勁動力。中方願同伊方深化務實合作，密切人文交流，將兩國元首最新共識落到

實處，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷取得新進展。

阿卜杜拉希揚表示，伊方高度重視發展對華關係，將與中方共同落實兩國元首重要共識，推

動兩國全面合作計劃取得更多成果。

阿卜杜拉希揚又讚賞中方在伊朗核問題上發揮建設性作用。秦剛表示，中方支持伊朗維護正

當合法權益，將繼續推動伊朗核問題政治外交解決進程，呼籲其他有關各方也要為此作出積極努

力。

