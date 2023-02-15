《經濟通通訊社１５日專訊》＊ＳＴ凱樂（滬：６００２６０）今日終止上市暨摘牌，成為

２０２３年首家Ａ股退市公司。據《新華社》不完全統計，目前超過５０家Ａ股公司面臨退市風

險，其中有部分公司被滬深交易所密集問詢。

根據退市新規，年度經審計期末淨資產為負，將導致上市公司被實施退市風險警示。如果該

公司在下一個年度經審計期末淨資產為負，會觸及財務類退市指標被終止上市。

而部分面臨退市的風險企業，或是在年底將大額資金計入資本公積，或是在年末突擊創收，

試圖規避淨資產為負，這其中包括＊ＳＴ順利（深：０００６０６）、＊ＳＴ吉藥

（深：３００１０８）、＊ＳＴ新文（深：３００３３６）等。

另外，還有１０家＊ＳＴ公司預告公司將觸及財務類退市指標，分別為＊ＳＴ銀河

（深：０００８０６）、＊ＳＴ奇信（深：００２７８１）、＊ＳＴ榮華（滬：６００３１１）

、＊ＳＴ宜康（深：０００１５０）、＊ＳＴ山航Ｂ、＊ＳＴ深南（深：００２４１７）、＊

ＳＴ輔仁（滬：６００７８１）、＊ＳＴ吉艾（深：３００３０９）、＊ＳＴ科林

（深：００２４９９）、＊ＳＴ西源（滬：６００１３９）。此外，＊ＳＴ新海

（深：００２０８９）、＊ＳＴ計通（深：３００３３０）、＊ＳＴ紫晶（滬：６８８０８６）

和＊ＳＴ澤達（滬：６８８５５５）４家公司可能面臨重大違法強制退市風險。（ｌｃ）

