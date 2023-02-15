《經濟通通訊社１５日專訊》深圳市昨日（１４日）召開七屆人大四次會議，市長覃偉中作

政府工作報告，稱去年深圳地區生產總值（ＧＤＰ）３﹒２４萬億元（人民幣．下同），增長

３﹒３％，今年ＧＤＰ增長目標設定為６％，該目標高於上海、北京。

報告顯示，２０２２年深圳地方一般公共預算收入４０１２億元，同口徑下降０﹒６％。進

出口總額３﹒７萬億元、增長３﹒７％，其中，出口增長１３﹒９％，總量連續３０年居內地城

市首位。報告明確深圳２０２３年經濟社會發展主要預期目標，包括地區ＧＤＰ增長６％，地方

一般公共預算收入增長６％，規上工業增加值增長６％以上，全社會研發投入增長８％以上，居

民消費價格漲幅控制在３％左右，新增就業１８萬人，居民人均可支配收入穩步增長。



＊主動對接香港北部都會區發展策略＊



覃偉中亦提到，要深入推進粵港澳大灣區建設，主動對接香港北部都會區發展策略。其中，

要強化基礎設施「硬聯通」，加快皇崗口岸重建，推動羅湖口岸片區升級改造，推動港深西部鐵

路規劃建設；加快規劃機制「軟聯通」，提高港澳專業人士在深職業便利度；建設粵港澳青年創

新創業基地。圍繞前海、河套的建設，報告提出，要推動出台新一輪前海總體發展規劃和國土空

間規劃，深化於港澳服務貿易自由化。

此外，覃偉中指今年將聚焦「穩企援企利企」，提振市場信心，今年力爭新增小微企業首貸

戶２萬戶以上，新增普惠小微貸款２０００億元、製造業貸款１５００億元、科技型企業貸款

２０００億元。新增國家級專精特新小巨人企業１００家，國家高新技術企業１０００家，境內

外上市公司４０家，獨角獸企業５家，培育更多世界一流企業。（ｄｗ）

