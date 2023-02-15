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AH股新聞

15/02/2023 09:34

《大灣區》深圳市設今年ＧＤＰ增長目標６％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深圳市昨日（１４日）召開七屆人大四次會議，市長覃偉中作
政府工作報告，稱去年深圳地區生產總值（ＧＤＰ）３﹒２４萬億元（人民幣．下同），增長
３﹒３％，今年ＧＤＰ增長目標設定為６％，該目標高於上海、北京。
　　報告顯示，２０２２年深圳地方一般公共預算收入４０１２億元，同口徑下降０﹒６％。進
出口總額３﹒７萬億元、增長３﹒７％，其中，出口增長１３﹒９％，總量連續３０年居內地城
市首位。報告明確深圳２０２３年經濟社會發展主要預期目標，包括地區ＧＤＰ增長６％，地方
一般公共預算收入增長６％，規上工業增加值增長６％以上，全社會研發投入增長８％以上，居
民消費價格漲幅控制在３％左右，新增就業１８萬人，居民人均可支配收入穩步增長。
　
＊主動對接香港北部都會區發展策略＊
　
　　覃偉中亦提到，要深入推進粵港澳大灣區建設，主動對接香港北部都會區發展策略。其中，
要強化基礎設施「硬聯通」，加快皇崗口岸重建，推動羅湖口岸片區升級改造，推動港深西部鐵
路規劃建設；加快規劃機制「軟聯通」，提高港澳專業人士在深職業便利度；建設粵港澳青年創
新創業基地。圍繞前海、河套的建設，報告提出，要推動出台新一輪前海總體發展規劃和國土空
間規劃，深化於港澳服務貿易自由化。
　　此外，覃偉中指今年將聚焦「穩企援企利企」，提振市場信心，今年力爭新增小微企業首貸
戶２萬戶以上，新增普惠小微貸款２０００億元、製造業貸款１５００億元、科技型企業貸款
２０００億元。新增國家級專精特新小巨人企業１００家，國家高新技術企業１０００家，境內
外上市公司４０家，獨角獸企業５家，培育更多世界一流企業。（ｄｗ）

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