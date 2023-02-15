《經濟通通訊社１５日專訊》內地樓市在春節後略見回暖，官媒《經濟日報》發文指，房地

產調控政策應進一步提升精準度，聚焦剛性和改善性住房需求，此外，隨著市場回暖以及資金向

房地產行業集中，應警惕再度出現新一輪房價過快上漲，以及投機炒作行為。

文章指，從需求端，應繼續加大差別化住房信貸政策實施力度。目前，信貸政策的支持更多

集中在剛需購房群體。不僅應繼續給予剛需購房者大力支持，而且改善性住房需求的相關支持政

策也應進一步細化和落實。

文章還提到，精準調控還應體現有支持也有抑制，熱點城市須避免引發新的泡沫風險。當前

，一些熱點城市的熱度迅速回升，可能面臨新一輪房價上漲壓力，應該謹防投機炒作風氣卷土重

來，房地產調控政策在支持剛需和改善性住房需求的同時，要防止房價重回過快上漲軌道。在個

別熱點城市，利用創業貸、消費貸、經營貸等進入樓市過度鼓勵購房的行為又開始抬頭。消費者

應該清醒認識到，盡管當前有關部門和各地出台了不少針對房地產市場的鼓勵支持政策，目的在

於促進房地產市場企穩回暖，而不是鼓勵炒房。（ｄｗ）

