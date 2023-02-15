《經濟通通訊社１５日專訊》海南住房公積金管理局昨日發布《海南省住房公積金個人住房

貸款資產證券化管理辦法（征求意見稿）》，是２０２３年全國首個提出公積金貸款證券化政策

的地區，引發市場廣泛關注。不過當日下午該文件在官網上已找不到。

針對海南省住房公積金管理局官網上已找不到公積金貸款證券化征求意見稿的問題，海南省

住房公積金管理局相關工作人員回應稱，該政策還在調研階段，相關文件已經（從官網上）撤回

。有海南省住房公積金管理局工作人員對諮詢招標人員透露，撤下上述文件可能考慮到避免引起

本地職工誤解，相關工作還在推進當中。



＊保證公積金流動性安全＊



海南省住房公積金管理局早前表示，為了充分發揮住房公積金制度作用，保障繳存職工購買

安居房「應貸盡貸」，確保自貿港安居房制度的落實，擬創新融資方式解決公積金貸款資金缺口

問題，並保證公積金流動性安全。

文件提出，住房公積金個人住房貸款資產證券化，是海南省住房公積金管理局作為發起機構

，將個人住房貸款資產信托給受托機構，由受托機構以資產支持證券的形式向投資機構發行受益

證券，用該資產所產生的現金支付資產支持證券收益的資金籌措使用。即將住房公積金個人住房

貸款包裝成證券產品，進行上市流通，進而實現盤活，增加公積金貸款來源。

內媒報道指，該政策已籌備數月，早在去年７月中旬，海南省住房公積金管理局已就公積金

貸款資產證券化和貼息貸款業務發出調查問卷，並於當月月底展開專家討論會，當時參與討論的

還有上海、重慶、武漢、湖州、常州住房公積金管理中心等。（ｄｗ）

