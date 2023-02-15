《經濟通通訊社１５日專訊》美國白宮國家安全委員會發言人柯比最新表示，美軍上周五

（１０日）起一連三日在北美上空擊落的３個不明飛行物，經情報當局分析，目前無任何跡象屬

於中國偵察氣球計劃的一部分，最有可能只是某些用於商業或良性用途的氣球，３個飛行物亦不

太可能用於收集美國情報，但目前未有任何國家或私人公司認領，氣球似乎亦不屬於美國政府。

另外，美軍參謀長聯席會議主席米利證實傳媒報道，指星期日（１２日）在美加邊境休倫湖

上空擊落呈八角形的不明飛行物時，參與行動的一架Ｆ－１６戰機發射的兩枚導彈，第一枚並未

擊中飛行物，第二枚導彈才命中目標。他強調，軍方會竭盡全力確保發射導彈不會危害平民，包

括確定碎片跌下的可能範圍，以及所用導彈的最大有效射程，在每一次行動時都會確保空域已清

空，評估潛在的碎片跌下範圍，才發射導彈。



＊日本：３次發現疑來自中國的無人偵察氣球＊



此外，日本防衛省證實傳媒報道，指過去數年３次在日本領空發現氣球型飛行物，包括

２０１９年１１月在鹿兒島薩摩川內市、２０２０年６月仙台市，以及２０２１年９月青森縣八

戶市，經多次分析得出結論，強烈懷疑是來自中國的無人偵察氣球。

日方表示，將通過外交途徑要求中方確認與飛行物的關係，並強烈要求今後不再發生同類情

況，即使是氣球，如果未經日本許可而闖入領空，將被視為侵犯日本領空，今後將就外國政府的

無人偵察氣球，加強情報收集及警戒監視。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日回應指，希望日方秉持客觀公正立場，不追隨美方進行炒

作。（ｃｔ）

