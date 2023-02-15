《經濟通通訊社１５日專訊》２０２２年中國遊戲市場出現８年以來首度萎縮，延遲兩個月

舉行的中國遊戲產業年會，發布中國遊戲產業報告顯示，２０２２年中國遊戲市場實際銷售收入

達２６５８﹒８４億元人民幣，同比下降１０﹒３３％，遊戲用戶規模６﹒６４億，同比首度下

降０﹒３３％。２０２２年自主研發遊戲國內市場實際銷售收入２２２３﹒７７億元，下跌

１３﹒０７％。

這是中國遊戲產業繼２０２１年規模增長明顯放緩之後，出現過去８年來的首次下跌。報告

指出，這表明遊戲產業發展已進入存量市場時代。

報告指，收入下滑的具體原因，首先是受到國內外形勢影響，宏觀經濟仍處於恢復階段，用

戶付費意願和付費能力減弱。其次，產業對市場發展預期不夠樂觀，信心不足，頭部企業立項謹

慎、中小企業難獲投資，遊戲新品上線數量少。第三是受國內疫情影響，遊戲企業面臨諸多挑戰

，發展受限。如經營成本大幅提高、項目儲備不足、現金流出現缺口、團隊工作效率大幅降低等

。



＊移動遊戲市場收入降１４﹒４％＊



細分市場，２０２２年國內市場中，移動遊戲實際銷售收入在總收入中佔比７２﹒６１％，

出現近五年以來首次下滑；客戶端遊戲佔比２３﹒０８％，略高於上一年。２０２２年中國移動

遊戲市場實際銷售收入１９３０﹒５８億元，同比下降１４﹒４０％，移動遊戲用戶規模

６﹒５４億，同比下降０﹒２３％，用戶增長已趨向停滯。

２０２２年中國客戶端遊戲市場實際銷售收入６１３﹒７３億元，同比增長４﹒３８％；網

頁遊戲市場實際銷售收入５２﹒８０億元，同比下降１２﹒４４％。近三年客戶端遊戲市場份額

逐年增長，在行業整體不景氣背景下展現出較好發展態勢；網頁遊戲則已連續七年下滑，市場份

額進一步萎縮。

２０２２年在收入排名前１００的中國行動遊戲產品中，角色扮演、卡牌和策略類分別佔比

２４％、１２％和１１％。角色扮演類在總收入中佔比最高，為１８﹒１７％。（ｃｔ）

