《經濟通通訊社１５日專訊》２月以來內地資金面波動加大，市場人士猜測人行降準呵護流

動性，不過，人民銀行今日超量平價續作中期借貸便利（ＭＬＦ）４９９０億元（人民幣．下同

），「澆滅」了此前的降準預期，利率連續第６個月保持不變，為２﹒７５％。本月ＬＰＲ利率

繼續保持穩定概率較大。

鑒於本月有３０００億元ＭＬＦ到期，因此今日超額續做了１９９０億元。東方金誠首席宏

觀分析師王青表示，２月ＭＬＦ延續加量續作，顯示出在１月信貸「開門紅」後，政策面繼續支

持銀行信貸投放「適時靠前發力」，以寬信用鞏固經濟回升向上勢頭。下調政策利率的必要性不

高。他判斷，一季度政策面將主要通過推動基建投資保持兩位數高增，出台較大規模促消費措施

，以及加大對房地產行業支持力度等方式，引導經濟企穩向上過程。



＊未來降準、降息仍有空間＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，ＭＬＦ量增價平續作，體現了人行適度加大中

期資金投放，引導金融機構加大小微、三農、制造業等領域支持力度。他認為，本月ＬＰＲ利率

繼續保持穩定概率較大，主要是ＬＰＲ利率錨（ＭＬＦ利率）繼續保持穩定，同時，部分銀行面

臨息差壓力，也將影響銀行短期下調ＬＰＲ利率動力。

他稱，未來降準、降息仍有空間。目前國內經濟復甦前景樂觀，但也面臨一些困難和挑戰，

經濟復甦仍需要適度政策支持，推動寬信用。（ｃｔ）

