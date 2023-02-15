《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）

４９９０億元（人民幣．下同），對沖今日到期的３０００億元ＭＬＦ，利率２﹒７５％沒有調

整。滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０２％，報３２９４﹒０１點，

繼續挑戰三千三，深綜指高開０﹒０４％，汽車股造好，保險、地產股走低。

盡管人行今日ＭＦＬ超額續作１９９０億元，同時還開展２０３０億元７天期逆回購，但今

日有６４１０億元逆回購及３０００億ＭＬＦ到期，以全口徑計當日仍淨回籠２３９０億元。

有出現債務問題的房企高管被當局帶走，關注市場反應。因２０２１年初債務違約而進行重

組的內房企業華夏幸福（滬：６００３４０）公布，近日接到湖北省咸寧市崇陽縣監察委員會通

知，公司董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。

中國鞏固與伊朗的關係，中國國家主席習近平與伊朗總統萊希進行會談。習近平表示，中方

支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定，願繼續在

涉及彼此核心利益問題上同伊朗堅定相互支持；中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復

履約談判，支持伊方維護正當合法權益，推動伊朗核問題早日妥善解決。萊希表示，伊方致力深

化和提升伊中全面戰略夥伴關係的決心堅定不移，不受任何國際和地區形勢變化影響。（ｅｙ）

