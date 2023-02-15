《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）

４９９０億元（人民幣．下同），對沖今日到期的３０００億元ＭＬＦ，利率２﹒７５％沒有調

整。滬深股市今早窄幅高開，地產、保險板塊跌幅居前，ＣｈａｔＧＰＴ概念再落鑊炒撐市，滬

綜指半日跌０﹒３２％，報３２８２﹒６１點，深成指跌０﹒１８％。

儘管人行今日ＭＦＬ續作增量了１９９０億元，同時還開展２０３０億元７天期逆回購，但

今日有６４１０億元逆回購及３０００億ＭＬＦ到期，以全口徑計當日仍淨回籠２３９０億元。

兩市半日成交５５８４億元，較上交易日（１４日）同時段成交減少２﹒９％，陸股通淨流出超

過１５億元。



＊ＡＩ對話成藍海，今早再掀漲停潮＊



百度（０９９８８）宣布將推出其ＡＩ聊天機械人「文心一言」，並邀請一系列企業及機構

作為首批體驗官。內地互聯網行業找到最新藍海，展開廝殺，有公司提供用於ＡＩ訓練與推理計

算的試用資源，在開放使用後一周內已被搶注一空。

ＣｈａｔＧＰＴ概念再落鑊炒，初靈信息（深：３００２５０）飆兩成漲停，海天瑞聲

（滬：６８８７８７）升１６﹒５％，夢網科技（深：００２１２３）、東港股份

（深：００２１１７）、神州數碼（深：００００３４）、鴻博股份（深：００２２２９）升一

成漲停，雲從科技（滬：６８８３２７）升９﹒２％，恒信東方（深：３０００８１）漲

９﹒１％，彩訊股份（深：３００６３４）升７﹒６％，三六零（滬：６０１３６０）走高

６﹒６％。



＊旭輝發債有難，房企心驚＊



內房旭輝控股（００８８４）昨日境內債價格暴跌，因公司發行中期票據遇見阻滯，消息拖

累地產股表現，保利發展（滬：６０００４８）挫３﹒１％，濱江集團（深：００２２４４）瀉

２﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

２﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２％，招商蛇口（深：００１９７９）下滑

１﹒４％。

正進行債務重組的內房企業華夏幸福（滬：６００３４０）在上交所公布，近日接到湖北省

咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。不過有

分析指孟驚受查或與內地足球界反腐有關，華夏幸福價倒升０﹒４％，報２﹒６９元。（ｅｙ）

