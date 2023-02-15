《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）
４９９０億元（人民幣．下同），對沖今日到期的３０００億元ＭＬＦ，利率２﹒７５％沒有調
整。滬深股市今早窄幅高開，地產、保險板塊跌幅居前，ＣｈａｔＧＰＴ概念再落鑊炒撐市，滬
綜指半日跌０﹒３２％，報３２８２﹒６１點，深成指跌０﹒１８％。
儘管人行今日ＭＦＬ續作增量了１９９０億元，同時還開展２０３０億元７天期逆回購，但
今日有６４１０億元逆回購及３０００億ＭＬＦ到期，以全口徑計當日仍淨回籠２３９０億元。
兩市半日成交５５８４億元，較上交易日（１４日）同時段成交減少２﹒９％，陸股通淨流出超
過１５億元。
＊ＡＩ對話成藍海，今早再掀漲停潮＊
百度（０９９８８）宣布將推出其ＡＩ聊天機械人「文心一言」，並邀請一系列企業及機構
作為首批體驗官。內地互聯網行業找到最新藍海，展開廝殺，有公司提供用於ＡＩ訓練與推理計
算的試用資源，在開放使用後一周內已被搶注一空。
ＣｈａｔＧＰＴ概念再落鑊炒，初靈信息（深：３００２５０）飆兩成漲停，海天瑞聲
（滬：６８８７８７）升１６﹒５％，夢網科技（深：００２１２３）、東港股份
（深：００２１１７）、神州數碼（深：００００３４）、鴻博股份（深：００２２２９）升一
成漲停，雲從科技（滬：６８８３２７）升９﹒２％，恒信東方（深：３０００８１）漲
９﹒１％，彩訊股份（深：３００６３４）升７﹒６％，三六零（滬：６０１３６０）走高
６﹒６％。
＊旭輝發債有難，房企心驚＊
內房旭輝控股（００８８４）昨日境內債價格暴跌，因公司發行中期票據遇見阻滯，消息拖
累地產股表現，保利發展（滬：６０００４８）挫３﹒１％，濱江集團（深：００２２４４）瀉
２﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌
２﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２％，招商蛇口（深：００１９７９）下滑
１﹒４％。
正進行債務重組的內房企業華夏幸福（滬：６００３４０）在上交所公布，近日接到湖北省
咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。不過有
分析指孟驚受查或與內地足球界反腐有關，華夏幸福價倒升０﹒４％，報２﹒６９元。（ｅｙ）
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