《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行連績三個月超量平價續作中期借貸便利（ＭＬＦ），

「澆滅」市場的降準預期，同時本月ＬＰＲ繼續不改變的概率加大，滬深股市今早窄幅高開，地

產、保險板塊跌幅居前，除ＣｈａｔＧＰＴ概念一枝獨秀之外其他板塊表現平平，滬綜指全日跌

０﹒３９％，報３２８０﹒４９點，三千三前掉頭向下，深成指則跌０﹒２５％，創業板指跌

０﹒７％。

人行今日開展４９９０億元（人民幣．下同）ＭＬＦ，利率連續第６個月保持不變，為

２﹒７５％。儘管人行今日ＭＦＬ續作增量了１９９０億元，同時還開展２０３０億元７天期逆

回購，但今日有６４１０億元逆回購及３０００億ＭＬＦ到期，以全口徑計當日仍淨回籠

２３９０億元。兩市全日成交９３７３億元，按日增加２﹒５％，陸股通淨流出超過１８億元。



＊地產股領跌，債務問題未解＊



內房旭輝控股（００８８４）昨日境內債價格暴跌，因公司擬發行中期票據即使獲中債信用

增進擔保，發現仍然有阻滯。旭輝拖累同業表現，濱江集團（深：００２２４４）挫４﹒２％，

保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒６％，金地

集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒１％。

官媒《經濟日報》文章提到，當前一些熱點城市的熱度迅速回升，可能面臨新一輪房價上

漲壓力，應該謹防投機炒作風氣捲土重來，要防止房價重回過快上漲軌道。

正進行債務重組的內房企業華夏幸福（滬：６００３４０）在上交所公布，近日接到湖北省

咸寧市崇陽縣監察委員會通知，公司董事兼聯席總裁孟驚因涉嫌違法犯罪對其實施留置。不過有

分析指孟驚受查或與內地足球界反腐有關，華夏幸福今日平收，報２﹒６８元。

保險股回吐，中國平安（滬：６０１３１８）跌２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌

１﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒３％，中國人保（滬：６０１３１９）跌

１﹒２％。



＊ＡＩ對話藍海大戰，股民先行撈錢＊



百度（０９９８８）宣布將推出其ＡＩ聊天機械人「文心一言」，並邀請一系列企業及機構

作為首批體驗官。內地互聯網行業找到最新藍海，展開廝殺，有公司提供用於ＡＩ訓練與推理計

算的試用資源，在開放使用後一周內已被搶注一空。

ＣｈａｔＧＰＴ概念再落鑊炒，初靈信息（深：３００２５０）飆兩成漲停，三六零

（滬：６０１３６０）、夢網科技（深：００２１２３）、東港股份（深：００２１１７）、神

州數碼（深：００００３４）、鴻博股份（深：００２２２９）升一成漲停，雲從科技

（滬：６８８３２７）升８﹒９。

海天瑞聲（滬：６８８７８７）同漲兩成漲停。海天瑞聲近日股價連番狂升，今年以來市值

升幅超過３倍，公司今日在互動平台表示，投資者應理性看待技術發展，公司短期內暫未看到由

ＡＩＧＣ（人工智能自主生成內容）帶來的大幅訂單增長。

另外，在語音識別方面位居內地同業前列的科大訊飛（深：００２２３０），副總裁兼研究

院執行院長劉聰對內媒表示，「非常有信心」實現ＣｈａｔＧＰＴ類似的技術階躍進步，並在中

文認知智能領域達到國際領先水平。科大訊飛股價升７﹒２％，報５０﹒７８元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１２３﹒６９ －０﹒５２

上證綜合指數 ３２８０﹒４９ －０﹒３９ ３５７６﹒２２

深證綜合指數 ２１８７﹒５１ －０﹒０６ ５７９６﹒８７

上證Ｂ股指數 ２９６﹒６４ ＋０﹒１６ １﹒０７

深證Ｂ股指數 １２３６﹒７６ －０﹒０８ ０﹒４８

上證１８０指數 ８６２７﹒０３ －０﹒６６

上證３８０指數 ６０５５﹒２０ －０﹒３５

深證成份指數 １２０６４﹒３８ －０﹒２５

中小創新指數 ２５４３﹒０７ ＋０﹒６４

深圳創業板指數 ２５４７﹒２０ －０﹒７０

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