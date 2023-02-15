《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒５５％，報８６３６﹒５點，上證

３８０指數半日跌０﹒３３％，報６０５６﹒５６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒３２億元，賣盤超買盤，

淨流出１４﹒３２億元。

ＣｈａｔＧＰＴ概念股繼續走高，海天瑞聲（滬：６８８７８７）漲１６﹒５％，股價再創

歷史新高，１３個交易日漲近２５０％，寧夏建材（滬：６００４４９）漲停，雲從科技

（滬：６８８３２７）飆９﹒１％，三六零（滬：６０１３６０）升６﹒６％。

隔夜波羅的海干散貨運價指數（ＢＤＩ）周二下跌至近三年低位，因海岬型船運價指數錄得

近六個月以來最大單日跌幅。航運股走低，招商南油（滬：６０１９７５）挫４﹒７％，招商輪

船（滬：６０１８７２）跌２﹒６％，興通股份（滬：６０３２０９）跌２﹒３％。

白酒股拉升，金徽酒（滬：６０３９１９）升５﹒２％，金種子酒（滬：６００１９９）升

２﹒５％，今世緣（滬：６０３３６９）升１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）





