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AH股新聞

15/02/2023 11:36

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒５５％，上證３８０跌０﹒３３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒５５％，報８６３６﹒５點，上證
３８０指數半日跌０﹒３３％，報６０５６﹒５６點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒３２億元，賣盤超買盤，
淨流出１４﹒３２億元。
　　ＣｈａｔＧＰＴ概念股繼續走高，海天瑞聲（滬：６８８７８７）漲１６﹒５％，股價再創
歷史新高，１３個交易日漲近２５０％，寧夏建材（滬：６００４４９）漲停，雲從科技
（滬：６８８３２７）飆９﹒１％，三六零（滬：６０１３６０）升６﹒６％。
　　隔夜波羅的海干散貨運價指數（ＢＤＩ）周二下跌至近三年低位，因海岬型船運價指數錄得
近六個月以來最大單日跌幅。航運股走低，招商南油（滬：６０１９７５）挫４﹒７％，招商輪
船（滬：６０１８７２）跌２﹒６％，興通股份（滬：６０３２０９）跌２﹒３％。
　　白酒股拉升，金徽酒（滬：６０３９１９）升５﹒２％，金種子酒（滬：６００１９９）升
２﹒５％，今世緣（滬：６０３３６９）升１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）
　
　

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