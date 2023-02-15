《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指半日跌０﹒１８％，報１２０７３﹒１８點，深證中

小創新指數半日升０﹒６５％，報２５４３﹒１５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒５８億元，用０﹒４２億

元或０﹒１％。

歐洲議會１４日通過了《２０３５年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協議》，目標是

２０３５年開始在歐盟２７國範圍內停售新的燃油轎車和小貨車。海外電動化進程加速，Ａ場開

盤汽車股拉升，海馬汽車（深：０００５７２）飆６﹒４％，中國重汽（深：０００９５１）揚

１﹒４％，安凱客車（深：０００８６８）升２﹒１％。

充電樁股今早同時走高，香山股份（深：００２８７０）漲停，通合科技

（深：３００４９１）升１６﹒５％，炬華科技（深：３００３６０）升１４％，永貴電器

（深：３００３５１）升６％。

Ａ場眼科板塊開盤後突走低，領跌各概念板塊，泰恩康（深：３０１２６３）挫１０﹒３％

，華廈眼科（深：３０１２６７）插６﹒５％，興齊眼藥（深：３００５７３）跌４﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

