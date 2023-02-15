《經濟通通訊社１５日專訊》據《新華社》報道，明日出版的新一期《求是》雜誌將發表中

共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於去年１２月中央經濟工作會議上重要講話的一

部分《當前經濟工作的幾個重大問題》。

文章強調，２０２３年經濟工作千頭萬緒，需要從戰略全局出發，抓主要矛盾，從改善社會

心理預期、提振發展信心入手，抓住重大關鍵環節，綱舉目張做好工作。



＊要繼續發揮出口對經濟的支撐作用＊



文章指出，要著力擴大國內需求。習近平稱總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾。必

須大力實施擴大內需戰略，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環；要優化政策舉措

，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用：一是把恢復和擴大消費擺在優先位置，二是通過

政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資；要繼續發揮出口對經濟的支撐作用，加快建設貿易強

國。

文章指，要加快建設現代化產業體系，要切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，抓緊補短

板、鍛長板：一是確保國民經濟循環暢通，必須確保國家安全，確保基本民生，確保基礎設施、

基礎產業總體正常運轉；二是加快實現產業體系升級發展，要在重點領域提前布局，全面提升產

業體系現代化水平，既鞏固傳統優勢產業領先地位，又創造新的競爭優勢。



＊優化民營企業發展環境＊



文章強調要切實落實「兩個毫不動搖」，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，深化國資國

企改革，及優化民營企業發展環境。

文章亦提到要有效防範化解重大經濟金融風險，必須堅持標本兼治、遠近結合，牢牢守住不

發生系統性風險底線：一是防範房地產業引發系統性風險，二是防範化解金融風險，三是防範化

解地方政府債務風險。（ｅｙ）

