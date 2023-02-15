《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行召開２０２３年金融市場工作會議。會議提到要拓展

民營企業債券融資支持工具支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。

民營企業債券融資支持工具被稱為人行馳援民企尤其是房企的「第二支箭」，通過對民企發

放發債信用增進函，為民企發債提供增信支持。

人行會議又提到，要動態監測分析房地產市場邊際變化，因城施策實施好差別化住房信貸政

策，落實好金融支持房地產市場平穩健康發展的１６條政策措施，積極做好保交樓金融服務，加

大住房租賃金融支持，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

金融支持房地產市場平穩健康發展的１６條政策措施被稱為「金融１６條」，有關文件要求

金融機構全面支持房地產行業，包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排、鼓勵

信託等資管產品支持房地產合理融資需求、延長房地產貸款集中度監管要求過渡安排等。



人行：推動金融服務建設現代化產業體系＊



人行會議又指，要提高金融服務擴大國內需求和建設現代化產業體系的能力，支持加快構建

新發展格局。

會議提到要做好政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款等穩經濟大盤政策工具存

續期管理，支持項目落地建成；完善支持普惠小微、綠色發展、科技創新等政策工具機制，精准

加強重點領域和薄弱環節金融支持；深入實施中小微企業金融服務能力提升工程，進一步健全融

資配套機制，推動普惠小微貸款穩定增長；加強農業強國金融服務，鞏固拓展脫貧攻堅成果，持

續提升金融服務鄉村振興能力。（ｅｙ）

