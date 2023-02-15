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AH股新聞

15/02/2023 18:07

【聚焦數據】去年內地商業銀行不良率降，利潤增速顯著放緩

　　《經濟通通訊社１５日專訊》銀保監今日公布，截至２０２２年底，商業銀行不良貸款餘額
約３萬億元（人民幣．下同），較上季末減少８３億元，２０２１年底不良貸款餘額則為２﹒８
萬億元；商業銀行不良貸款率１﹒６３％，較上季末下降０﹒０２個百分點，而２０２１年末中
國商業銀行不良率為１﹒７３％，據此計算２０２２全年累計下降０﹒１個百分點。
　　截至去年底，商業銀行貸款損失準備餘額為６﹒１萬億元，較上季末減少７９億元；撥備覆
蓋率為２０５﹒８５％，較上季末上升０﹒３１個百分點；貸款撥備率為３﹒３６％，較上季末
下降０﹒０５個百分點。
　　銀保監數據亦顯示商業銀行利潤增長大幅放緩，去年商業銀行累計實現淨利潤２﹒３萬億元
，同比增長５﹒４％，而２０２１年同比增速則為１２﹒６％。
　　期內商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒１７％，較上季末上升０﹒０８個
百分點；一級資本充足率為１２﹒３０％，較上季末上升０﹒１０個百分點；核心一級資本充足
率為１０﹒７４％，較上季末上升０﹒１０個百分點。
　　銀保監又表示，商業銀行流動性水平保持穩健，截至去年底商業銀行流動性覆蓋率為
１４７﹒４１％，較上季末上升４﹒７３個百分點；流動性比例為６２﹒８５％，較上季末上升
１﹒１９個百分點；人民幣超額備付金率２﹒０５％，較上季末上升０﹒４９個百分點；存貸款
比例（人民幣境內口徑）為７８﹒７６％，較上季末上升０﹒１１個百分點。
　　至於保險業償付能力情況，數據顯示，截至２０２２年第三季度末，納入償付能力監管委員
會審議的１８１家保險公司平均綜合償付能力充足率為２１２％，平均核心償付能力充足率為
１３９﹒７％；４３家保險公司風險綜合評級被評為Ａ類，１１４家保險公司被評為Ｂ類，１５
家保險公司被評為Ｃ類，９家保險公司被評為Ｄ類。（ｅｙ）

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