《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行在２月一如預期連績三個月超額平價續做中期借貸便

利（ＭＬＦ），今日開展４９９０億元（人民幣．下同）ＭＬＦ，對沖３０００億元到期，利率

連續第６個月保持不變，為２﹒７５％。市場分析指，在年初信貸投放熱情不減背景下，適度增

加中長期資金投放助力寬信用，體現人行仍致力於增加基礎貨幣、配合信貸穩增長政策見效；不

過稍顯克制的增量規模又表明人行操作張弛有度，政策穩健姿態未改。

分析人士認為，在１月新增貸款創紀錄新高後，人行再度加量續做ＭＬＦ意味著短期降準概

率在下降，結構性工具動態調整流動性仍是首選；同時鑒於經濟復甦勢頭顯現且通脹亦有所回升

，短期ＭＬＦ降息必要性亦減，但鑒於房地產不確定性仍大，年內降息大門未完全關閉。



＊招商證券：降息只是遲到但不會缺席＊



招商證券分析，開年後，１年期國債收益率僅上行２個基點，說明市場對寬鬆貨幣政策仍抱

有期待。此次ＭＬＦ平價超額續作，在預期層面可能會對市場造成負面衝擊，短端利率存在上行

壓力。但若拉長時間來看，復甦初期的寬鬆政策不會倉促退出，人行降息只是遲到、但不會缺席

，這將對短端利率上行幅度形成制約，２﹒３％仍是階段頂部。

ＬＰＲ方面，ＭＬＦ的按兵不動不利於當月ＬＰＲ的下調。此外，在結構性政策工具「定向

降息」、房地產市場人氣回暖，以及一月信貸增速反彈等有利形勢下，本月調整ＬＰＲ的訴求並

不明顯。３月後，若經濟形勢與房地產市場改善情況不及預期，則有進一步調降５年期ＬＰＲ的

可能。

２０２２年，人行曾兩次降準、兩次下調ＭＬＦ利率，並兩次下調一年期ＬＰＲ、三次下調

五年期以上ＬＰＲ報價。（ｃａ）

