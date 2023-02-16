《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發

《關於進一步加強財會監督工作的意見》，提出加強對國有企業、上市公司、金融企業等的財務

、會計行為的監督，嚴肅查處財務數據造假、出具「陰陽報告」、內部監督失效等突出問題。加

強對會計信息質量的監督，依法嚴厲打擊偽造會計帳簿、虛構經濟業務、濫用會計准則等會計違

法違規行為，持續提升會計信息質量。



＊構建監督主體橫向協同工作機制＊



《意見》明確，構建財政部門、有關部門、各單位、中介機構、行業協會等監督主體橫向協

同工作機制。各級財政部門牽頭負責本級政府財會監督協調工作機制日常工作，加強溝通協調，

抓好統籌謀劃和督促指導；稅務、人民銀行、國有資產監管、銀行保險監管、證券監管等部門積

極配合、密切協同。

為了加大重點領域財會監督力度，《意見》要求，綜合運用檢查核查、評估評價、監測監控

、調查研究等方式開展財會監督，嚴肅查處財經領域違反中央宏觀決策和治理調控要求、影響經

濟社會健康穩定發展的違紀違規行為，確保黨中央政令暢通。

同時，從嚴從重查處影響惡劣的財務舞弊、會計造假案件，強化對相關責任人的追責問責。

加強對國有企業、上市公司、金融企業等的財務、會計行為的監督，

《意見》提到，加強對財經領域公權力行使的制約和監督，嚴肅財經紀律。聚焦貫徹落實減

稅降費、黨政機關過緊日子、加強基層保基本民生保工資保運轉工作、規範國庫管理、加強資產

管理、防範債務風險等重點任務，嚴肅查處財政收入不真實不合規、違規興建樓堂館所、亂設財

政專戶、違規處置資產、違規新增地方政府隱性債務等突出問題。

