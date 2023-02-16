《經濟通通訊社１６日專訊》春節後的第二個周末（２月１１日－１２日），因為北京樓市

最大的中介機構單日成交量達到６００套，據此推算北京二手房全月成交量或將接近２萬套，市

場開始流傳起「狂飆」、「火爆」等說法。不過，據內媒報道，當前北京二手房市場成交量較

２０２２年年末最冷淡時期確實明顯上漲，成交周期縮短，不過成交價並未上浮，成交房源依然

趨近合理的市場價，急於出售的房主也會適當給出優惠。包括中介、分析師等多位市場人士指出

，北京二手房成交量增加的主要原因是前期積壓的購房需求在春節後得到充分釋放，疊加「賣一

買一退個稅」的政策，很多置換群體也在加緊換房。

２０２３年第７周（２月６日－１２日），麥田房產統計數據顯示，北京二手房成交量為

３１９０套，環比上漲１３﹒４％；中指研究院數據也顯示，２０２３年２月１日－１１日，北

京二手房成交量為４７０５套，環比增長３３﹒５％，同比增長１７３﹒５％。



＊北京有銀行宣稱可有條件貸款至９５歲＊



近期有報道稱，北京亦有銀行放寬了房貸年齡限制。據了解，各家銀行在貸款年齡期限上規

定不盡相同，多數銀行表示目前並未接到通知調整。

不過，７０歲也並非所有銀行的「紅線」。有銀行客戶經理表示，最高可貸到９５歲，即該

行借款人年齡最高不超過７０歲，最長貸款期限為２５年。這項政策非近期調整，執行也有一定

的前提：如果７０歲的借款人單獨辦理貸款，最長的貸款期限其實僅有５年。但是如果有子女擔

保，且借款人退休金和擔保人滿足月收入可以覆蓋月供的２倍等條件，該行可以適當將貸款期限

放寬至２５年。（ｅｗ）

