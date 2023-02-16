《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部新聞發言人束玨婷就媒體的相關提

問介紹了中國與伊朗近年來在經貿合作方面的交流情況。束玨婷表示，近年來，中伊雙邊經貿克

服不利因素影響，實現平穩發展。２０２２年中伊貿易額達１５８億美元，同比增長７％。中國

連續１０年成為伊朗最大貿易夥伴。

對於下一步發展，束玨婷表示，將同伊方一道落實好兩國元首在經貿領域達成的重要共識，

深化貿易等領域務實合作，進口更多伊朗優質產品，繼續開展共建「一帶一路」合作，加強兩國

在上合組織等框架下的多邊合作。



＊習近平接受邀請，願在方便時訪問伊朗＊



中國和伊朗發表聯合聲明，伊朗總統萊希（Ｅｂｒａｈｉｍ Ｒａｉｓｉ）邀請中國國家主

席習近平對伊朗進行國事訪問，習近平欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。兩國元首強調

願保持密切溝通，致力於深化兩國全面戰略夥伴關係。

萊希於本月１４日至１６日對中國進行國事訪問，雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘

錄，涵蓋雙方各個合作領域。

雙方就雙邊各領域合作及共同關心的地區和國際問題深入交換意見，就加快落實中伊全面合

作計劃等領域達成廣泛共識。

關於當前烏克蘭危機及其對國際和平安全的影響，雙方呼籲國際社會特別是相關各方為和平

解決烏克蘭危機創造條件。

