《經濟通通訊社１６日專訊》財政部部長劉昆今日在《求是》雜誌發表署名文章稱，綜合分

析研判，今年財政收入將恢復性增長，但經濟恢復基礎尚不牢固，因此收入增幅不會太高，財政

收支形勢依然嚴峻。

他提出，當前要重點要做好五個方面工作：一是根據實際情況進一步完善減稅降費措施，突

出對中小微企業、個體工商戶以及特困行業的支持，促進企業轉型升級和提升創新能力，為企業

增活力、添動力。

二是保持必要支出強度，集中財力辦大事，在打基礎、利長遠、補短板、調結構上加大投資

，落實國家重大戰略任務財力保障。

三是不斷提高支出效率，從嚴控制一般性支出，加強「三公」經費預算管理，努力降低行政

運行成本。圍繞推動高質量發展，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民

生、綠色發展等重點領域。

四是均衡區域間財力水平，持續增加中央對地方轉移支付，提高地方財力保障水平。推進基

本公共服務保障標準體系建設，完善地區間支出成本差異體系。

五是堅持依法行政依法理財，嚴格財政收支規範管理，健全監督監控機制，堅決查處違法違

規行為。遏制隱性債務增量，穩妥化解存量，堅決制止違法違規舉債行為，規範地方政府融資平

台公司管理。（ｌｃ）

