《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開１３４點，報２０９４７點。最高升４９４點報
２１３０６點，最低升７５點報２０８８７點。恒指收報２０９８７點，升１７５點或
０﹒８４％。
北水全日淨流出８﹒６４億元，上日淨流入５９﹒１２億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交１２２９﹒０４億元增加９﹒４％。其中港股通成交３６５﹒６億元，佔總成交
２９﹒７％。
中國移動升２﹒０３％報５７﹒７５元，北水淨買入３﹒５億元；中國電信升２﹒８２％報
４﹒０１元，北水淨買入２﹒９億元；美團升１﹒６４％報１４８﹒３元，北水淨買入２﹒５億
元。
騰訊控股升１﹒４９％報３８２﹒６元，北水淨賣出５﹒９億元；藥明生物跌４﹒３％報
５７﹒８５元，北水淨賣出４﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒４２％報２３５﹒２元，北水淨賣出
４﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ３﹒４８
中國電信 （００７２８） ２﹒９３
美團 （０３６９０） ２﹒４７
新東方在綫 （０１７９７） １﹒８１
小米集團 （０１８１０） １﹒４９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －５﹒９２
藥明生物 （０２２６９） －４﹒２９
比亞迪股份 （０１２１１） －４﹒２２
工商銀行 （０１３９８） －２﹒０９
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