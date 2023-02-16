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AH股新聞

16/02/2023 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒６４億元，買中移動沽騰訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開１３４點，報２０９４７點。最高升４９４點報
２１３０６點，最低升７５點報２０８８７點。恒指收報２０９８７點，升１７５點或
０﹒８４％。
　　北水全日淨流出８﹒６４億元，上日淨流入５９﹒１２億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交１２２９﹒０４億元增加９﹒４％。其中港股通成交３６５﹒６億元，佔總成交
２９﹒７％。
　　中國移動升２﹒０３％報５７﹒７５元，北水淨買入３﹒５億元；中國電信升２﹒８２％報
４﹒０１元，北水淨買入２﹒９億元；美團升１﹒６４％報１４８﹒３元，北水淨買入２﹒５億
元。
　　騰訊控股升１﹒４９％報３８２﹒６元，北水淨賣出５﹒９億元；藥明生物跌４﹒３％報
５７﹒８５元，北水淨賣出４﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒４２％報２３５﹒２元，北水淨賣出
４﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　３﹒４８
　　中國電信　　（００７２８）　　　　　　２﹒９３
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒４７
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒８１
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－５﹒９２
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－４﹒２９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－４﹒２２
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－２﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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